Įdiek Speakr vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama dirbtinio intelekto transkripcijos platforma, paverčianti kalbos įrašus į ieškomas, susistemintas žinias.
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Ką gali kurti su Speakr
Speakr yra savo serveryje talpinama DI transkripcijos ir užrašų platforma, skirta įrašyti, transkribuoti ir suprasti tavo garso turinį. Ji palaiko kelias transkripcijos sistemas — įskaitant WhisperX, OpenAI ir Mistral — suteikdama tau lankstumo pasirinkti vietinį arba debesies apdorojimą. Kalbėtojo diarizacija, balso profiliai ir DI generuojamos santraukos padeda atskleisti įžvalgas iš susitikimų, interviu ir paskaitų.
Su kelių vartotojų palaikymu, OIDC SSO, REST API su webhooks ir integracijomis su n8n, Zapier ir Make, Speakr natūraliai integruojasi į komandos darbo eigą. Talpinant jį savo serveryje, visi įrašai ir transkripcijos lieka visiškai tavo kontrolėje.
Pagrindinės Speakr savybės
Lankstūs transkripcijos posistemės
Prisijunkite prie „WhisperX“, „OpenAI“, „Mistral“ ar bet kurios suderinamos ASR paslaugos, kad atitiktų tavo privatumo ir tikslumo reikalavimus.
Kalbėtojo diarizacija
Automatiškai atpažinti ir pažymėti atskirus kalbėtojus įrašuose, palaikant balso profilius, kai naudojamas WhisperX.
DI santraukos ir paieška
Kurkite automatines santraukas ir naudokite semantinį užklausos režimą, kad ieškotumėte reikšmės visoje savo transkripcijų bibliotekoje.
Kelių naudotojų ir SSO
Palaikykite kelis vartotojus su detalizuotu bendrinimu, viešomis nuorodomis ir OIDC SSO, įskaitant Keycloak, Azure AD, Google ir Auth0.
Darbo eigos integracijos
Paleiskite tolesnę automatizaciją naudodami REST API ir „webhook'us“, su jau paruoštomis jungtimis, skirtomis n8n, Zapier ir Make.
Kodėl verta naudoti Speakr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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