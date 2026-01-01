Įdiek Flarum vienu spustelėjimu.
Moderni, elegantiška atvirojo kodo forumo programinė įranga, skirta kurti įsitraukusias ir klestinčias interneto bendruomenes.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Flarum
„Flarum“ yra naujos kartos forumo platforma, kuri iš naujo apibrėžia internetines diskusijas šiuolaikiniam internetui. Sukurta atsižvelgiant į mobiliuosius įrenginius, ji suteikia elegantišką, greitą ir intuityvią patirtį, kuri skatina prasmingas diskusijas. Skirtingai nei tradicinė forumo programinė įranga, kuri atrodo pasenusi ir sudėtinga, „Flarum“ sujungia atnaujinimus realiuoju laiku, begalinį slinkimą ir galingą plėtinių sistemą švarioje, dėmesio neatitraukiančioje sąsajoje.
Savarankiškas „Flarum“ talpinimas savo VPS serveryje suteikia tau visišką bendruomenės duomenų kontrolę, jokių mokesčių už vartotoją ir laisvę įdiegti bet kurį iš daugiau nei 200 bendruomenės plėtinių. Kadangi „MySQL“ tvarko duomenų saugojimą ir yra prieinami daugiau nei 41 vertimo paketai, „Flarum“ tinka nuo nišinių pomėgių grupių iki didelių profesionalių bendruomenių.
Pagrindinės Flarum savybės
Dizainas pirmiausia mobiliesiems
Prisitaikanti sąsaja, sukurta nuo pat pagrindų mobiliesiems įrenginiams, užtikrinanti sklandžią patirtį bet kokio dydžio ekrane.
Turtinga plėtinių ekosistema
Daugiau nei 200 bendruomenės plėtinių leidžia tau pridėti socialinio prisijungimo funkcijas, prenumeratas, apklausas ir dar daugiau, neliečiant pagrindinio kodo.
Realaus laiko atnaujinimai
Diskusijos atsinaujina gyvai, nereikia atnaujinti puslapio, todėl pokalbiai išlieka greiti ir įtraukiantys aktyvioms bendruomenėms.
Žymėmis pagrįsta organizacija
Lanksti žymų sistema leidžia tau suskirstyti diskusijas į kategorijas ir leidžia vartotojams sekti tik tas temas, kurios juos domina.
Galingas moderavimas
Integruoti žymėjimo, blokavimo ir naudotojų valdymo įrankiai suteikia moderatoriams detalią bendruomenės būklės kontrolę.
Kodėl verta naudoti Flarum Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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