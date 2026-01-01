Įdiek Formbricks vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo platforma, skirta kurti tikslines apklausas įvairiuose programėlių, nuorodų, svetainių ir el. pašto kanaluose.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Formbricks
Formbricks yra atvirojo kodo patirties valdymo platforma, sukurta kaip savarankiškai talpinama alternatyva Qualtrics ir SurveyMonkey. Produktų ir rinkodaros komandos ją naudoja kurti apklausas, kurios pasiekia vartotojus ten, kur jie yra – žiniatinklio programose per JavaScript SDK, atskiruose nuorodų puslapiuose, įterptos į svetaines arba pristatomos el. pašto kampanijų metu. Visi atsakymai patenka į vieningą prietaisų skydelį su integruotu segmentavimu ir filtravimu.
Savarankiškai talpinant Formbricks savo VPS serveryje, tau suteikiama visiška nuosavybės teisė į kiekvieną apklausos atsakymą ir auditorijos segmentą, duomenims nepaliekant tavo infrastruktūros. Pirmasis vartotojas, užsiregistravęs po diegimo, tampa administratoriumi, be jokių numatytųjų prisijungimo duomenų, kuriuos reikėtų platinti. PostgreSQL ir Valkey yra iš anksto sukonfigūruoti ir paruošti naudoti nuo pirmojo paleidimo.
Pagrindinės Formbricks savybės
Daugiakanalis paskirstymas
Pasiek respondentus programėlėje per JavaScript SDK, bendrinamų nuorodų puslapiuose, įterptus svetainėse arba el. paštu – viską valdysi iš vieno prietaisų skydelio.
SDK auditorijos taikymas
Rodyk apklausas konkretiems vartotojų segmentams pagal atributus, pasirinktinius įvykius arba praeities veiksmus, sekamus per „Formbricks SDK“.
Logikos šakojimosi redaktorius
Kurkite daugiapakopes apklausas su sąlygine logika, praleidimo taisyklėmis ir įvairiais įvesties tipais, naudodami vizualųjį be kodo redaktorių.
Automatinis atsakymų nukreipimas
Automatiškai persiunčia atsakymus į Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier arba n8n, kai gaunami pateikimai.
Pateikimų analitika
Peržiūrėk užbaigimo rodiklius, atsakymų suvestines ir individualius pateikimus tiesiogiai prietaisų skydelyje, neeksportuojant duomenų.
Daugiakalbės apklausos
Paskelbkite apklausas keliomis kalbomis vienu metu iš vienos apklausos konfigūracijos, kad pasiektumėte pasaulinę auditoriją.
Kodėl verta naudoti Formbricks Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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