Įdiek OpenSign vienu spustelėjimu.
Nemokama atvirojo kodo „DocuSign“ alternatyva teisiškai įpareigojančiam elektroninių dokumentų pasirašymui savo infrastruktūroje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenSign
„OpenSign“ yra visiškai atvirojo kodo alternatyva „DocuSign“ ir „Adobe Sign“, sukurta organizacijoms, kurioms reikia teisiškai įpareigojančių elektroninių parašų, neįkalinant jautrių sutarčių trečiosios šalies SaaS sistemoje. Ji palaiko kelių pasirašančiųjų darbo eigas, daugkartinio naudojimo šablonus, pasirašymą vietoje, kontaktų katalogus ir PKI pagrindu veikiantį skaitmeninį pasirašymą naudojant savo PFX sertifikatą, visa tai apjungta švarioje „drag-and-drop“ sąsajoje.
Savarankiškai talpinant „OpenSign“ savo VPS serveryje, visi dokumentai, parašai ir audito žurnalai lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje. Nėra mokesčių už voką, pasirašančiųjų skaičiaus apribojimų ir jokios rizikos, kad sutarčių duomenys paliks jūsų aplinką, todėl tai puikiai tinka teisinių, žmogiškųjų išteklių ir pirkimų komandoms, turinčioms griežtus atitikties reikalavimus.
Pagrindinės OpenSign savybės
PKI skaitmeniniai parašai
Pasirašyk dokumentus naudodamas PFX arba P12 sertifikatą, kad kiekvienas parašas būtų kriptografiškai patvirtinamas ir atsparus klastojimui bet kurioje PDF skaityklėje.
Daugkartinio naudojimo šablonai
Dažnai naudojamas sutartis galima išsaugoti kaip šablonus su iš anksto nustatytomis pasirašančiųjų rolėmis ir formos laukais, kad pasikartojančias darbo eigas paleistum per kelias sekundes.
Kelių pasirašytojų darbo eigos
Nukreipk dokumentus keliems gavėjams nuoseklia arba lygiagrečia tvarka ir stebėk, kas peržiūrėjo, pasirašė ar atmetė realiuoju laiku.
Audito seka ir sertifikatas
Kiekvienas veiksmas registruojamas su laiko žymomis ir IP adresais, sugeneruojant teisiškai pagrįstą užbaigimo sertifikatą, pridedamą prie kiekvieno pasirašyto dokumento.
Pasirašymas gyvai
Gaukite parašus bendrame įrenginyje tiesioginiams darbo procesams, tokiems kaip įdarbinimas, NDA ir atsisakymo formos, be el. pašto susirašinėjimo.
REST API ir webhooks
Integruokite pasirašymą į esamas programas naudodami dokumentuotą REST API ir suaktyvinkite tolesnes sistemas naudodami užbaigimo „webhook'us“.
Kodėl verta naudoti OpenSign Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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