Iki 69 % nuolaida OpenSign

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Nemokama atvirojo kodo „DocuSign“ alternatyva teisiškai įpareigojančiam elektroninių dokumentų pasirašymui savo infrastruktūroje.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek OpenSign vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su OpenSign

„OpenSign“ yra visiškai atvirojo kodo alternatyva „DocuSign“ ir „Adobe Sign“, sukurta organizacijoms, kurioms reikia teisiškai įpareigojančių elektroninių parašų, neįkalinant jautrių sutarčių trečiosios šalies SaaS sistemoje. Ji palaiko kelių pasirašančiųjų darbo eigas, daugkartinio naudojimo šablonus, pasirašymą vietoje, kontaktų katalogus ir PKI pagrindu veikiantį skaitmeninį pasirašymą naudojant savo PFX sertifikatą, visa tai apjungta švarioje „drag-and-drop“ sąsajoje.

Savarankiškai talpinant „OpenSign“ savo VPS serveryje, visi dokumentai, parašai ir audito žurnalai lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje. Nėra mokesčių už voką, pasirašančiųjų skaičiaus apribojimų ir jokios rizikos, kad sutarčių duomenys paliks jūsų aplinką, todėl tai puikiai tinka teisinių, žmogiškųjų išteklių ir pirkimų komandoms, turinčioms griežtus atitikties reikalavimus.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės OpenSign savybės

PKI skaitmeniniai parašai

Pasirašyk dokumentus naudodamas PFX arba P12 sertifikatą, kad kiekvienas parašas būtų kriptografiškai patvirtinamas ir atsparus klastojimui bet kurioje PDF skaityklėje.

Daugkartinio naudojimo šablonai

Dažnai naudojamas sutartis galima išsaugoti kaip šablonus su iš anksto nustatytomis pasirašančiųjų rolėmis ir formos laukais, kad pasikartojančias darbo eigas paleistum per kelias sekundes.

Kelių pasirašytojų darbo eigos

Nukreipk dokumentus keliems gavėjams nuoseklia arba lygiagrečia tvarka ir stebėk, kas peržiūrėjo, pasirašė ar atmetė realiuoju laiku.

Audito seka ir sertifikatas

Kiekvienas veiksmas registruojamas su laiko žymomis ir IP adresais, sugeneruojant teisiškai pagrįstą užbaigimo sertifikatą, pridedamą prie kiekvieno pasirašyto dokumento.

Pasirašymas gyvai

Gaukite parašus bendrame įrenginyje tiesioginiams darbo procesams, tokiems kaip įdarbinimas, NDA ir atsisakymo formos, be el. pašto susirašinėjimo.

REST API ir webhooks

Integruokite pasirašymą į esamas programas naudodami dokumentuotą REST API ir suaktyvinkite tolesnes sistemas naudodami užbaigimo „webhook'us“.

Kodėl verta naudoti OpenSign Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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