Įdiek Pgweb vienu spustelėjimu.
Lengva internetinė PostgreSQL naršyklė be jokių priklausomybių, skirta momentiniam duomenų bazės tyrinėjimui iš bet kurios šiuolaikinės naršyklės.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Pgweb
Pgweb yra moderni, kelioms platformoms skirta PostgreSQL duomenų bazių naršyklė, sukurta naudojant Go ir platinama kaip vienas vykdomasis failas be jokių išorinių priklausomybių. Ji suteikia tvarkingą žiniatinklio sąsają schemoms naršyti, vykdyti pasirinktines SQL užklausas ir eksportuoti duomenis – be tradicinių duomenų bazių valdymo programinės įrangos sudėtingumo.
Įdiegus Pgweb tavo VPS serveryje, visa tavo komanda gauna centralizuotą, visada pasiekiamą duomenų bazių naršyklę, apsaugotą HTTP pagrindiniu autentifikavimu. Ji veikia kartu su tavo PostgreSQL egzemplioriais privačiame tinkle, suteikdama saugią ad hoc užklausų prieigą, neatskleidžiant neapdorotų duomenų bazės prisijungimo duomenų kūrėjams.
Pagrindinės Pgweb savybės
Nulis priklausomybių
Vienos dvejetainės programos diegimas reiškia, kad gali pradėti naršyti PostgreSQL duomenų bazėse per kelias sekundes, nereikalaujant jokių vykdymo laiko bibliotekų ar sistemos paketų.
Kelių sesijų palaikymas
Prisijunk prie kelių PostgreSQL duomenų bazių ir perjunk jas vienu metu, kad būtų lengva palyginti duomenis įvairiose aplinkose.
Duomenų eksportas
Eksportuok lentelės ir užklausų rezultatus tiesiogiai į CSV, JSON arba XML analizei skaičiuoklėse ir verslo analitikos įrankiuose.
SSH tunelio jungtys
Saugiai prisijunk prie nuotolinių duomenų bazių naudodami SSH tunelius, viešai neatskleisdami PostgreSQL prievadų arba nekeisdami ugniasienės taisyklių.
Užklausų istorija
Automatiškai seka anksčiau vykdytas komandas, kad galėtum greitai prisiminti ir pakartotinai naudoti sudėtingas užklausas, jų neperrašant.
Kodėl verta naudoti Pgweb Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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