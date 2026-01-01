Iki 69 % nuolaida autobrr

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Šiuolaikinis atsisiuntimų automatizavimo įrankis, kuris realiuoju laiku stebi indeksuotojų IRC kanalus, kad griebtų torrentus tą pačią akimirką, kai tik jie paskelbiami.

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KVM 1
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50 GB NVMe disko talpa
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Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
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10,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
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16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
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Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su autobrr

„autobrr“ yra naujos kartos atsisiuntimo automatizavimo platforma, skirta torrentams ir Usenetui, kuri sujungia tokių įrankių kaip „autodl-irssi“, „trackarr“ ir „flexget“ funkcionalumą į vieną modernų sprendimą. Ji prisijungia prie indeksuotojų IRC kanalų, kur nauji leidimai paskelbiami tą pačią akimirką, kai tik įkeliami, pritaiko tavo filtravimo taisykles ir persiunčia atitinkančius torrent failus tavo pasirinktam atsisiuntimo klientui – visa tai realiuoju laiku, be apklausos vėlavimų.

„autobrr“ savarankiškas talpinimas VPS serveryje užtikrina 24/7 IRC kanalų stebėjimą su nuolatiniais ryšiais, kurių namų kompiuteris su dinaminiu IP arba suplanuotu prastovos laiku negali patikimai palaikyti. Nuolatinis veikimas dedikuotoje infrastruktūroje reiškia, kad tavo automatizavimas niekada nepraleidžia „freeleech“ lango, riboto siuntėjų skaičiaus leidimo ar laiko atžvilgiu jautrios santykio galimybės privačiuose trekeriuose.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės autobrr savybės

Realiuoju laiku IRC stebėjimas

Nuolatiniai prisijungimai prie indeksuotojo IRC pranešimų kanalų aptinka naujus leidimus tą pačią akimirką, kai jie įkeliami, anksčiau nei juos pamatytų RSS srautai ar API apklausa.

Išplėstinės filtrų taisyklės

Kurk sudėtingus filtrus pagal dydį, kategoriją, įkėlėją, leidimo grupę, raišką ir pasirinktinius regex šablonus, kad gautum tiksliai tai, ko nori, ir nieko daugiau.

Daugelio klientų palaikymas

Siųsk atsisiųstus torrentus tiesiai į „qBittorrent“, „Deluge“, „Transmission“, „Radarr“, „Sonarr“, „Lidarr“ arba stebimus aplankus – automatiškai nukreipdamas skirtingus filtrus skirtingiems klientams.

arr integracija

Tiesioginė integracija su Radarr, Sonarr, Lidarr ir Whisparr leidžia autobrr patikrinti, ar leidimas tikrai norimas, prieš jį atsisiunčiant, taip išvengiant nereikalingo pralaidumo.

Statistika ir istorija

Stebėk atsisiuntimų skaičių, filtruok paspaudimų rodiklius ir peržiūrėk istoriją per žiniatinklio sąsają, kad galėtum koreguoti savo taisykles ir suprastum savo automatizavimo našumą laikui bėgant.

Kodėl verta naudoti autobrr Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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