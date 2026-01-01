Įdiek autobrr vienu spustelėjimu.
Šiuolaikinis atsisiuntimų automatizavimo įrankis, kuris realiuoju laiku stebi indeksuotojų IRC kanalus, kad griebtų torrentus tą pačią akimirką, kai tik jie paskelbiami.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su autobrr
„autobrr“ yra naujos kartos atsisiuntimo automatizavimo platforma, skirta torrentams ir Usenetui, kuri sujungia tokių įrankių kaip „autodl-irssi“, „trackarr“ ir „flexget“ funkcionalumą į vieną modernų sprendimą. Ji prisijungia prie indeksuotojų IRC kanalų, kur nauji leidimai paskelbiami tą pačią akimirką, kai tik įkeliami, pritaiko tavo filtravimo taisykles ir persiunčia atitinkančius torrent failus tavo pasirinktam atsisiuntimo klientui – visa tai realiuoju laiku, be apklausos vėlavimų.
„autobrr“ savarankiškas talpinimas VPS serveryje užtikrina 24/7 IRC kanalų stebėjimą su nuolatiniais ryšiais, kurių namų kompiuteris su dinaminiu IP arba suplanuotu prastovos laiku negali patikimai palaikyti. Nuolatinis veikimas dedikuotoje infrastruktūroje reiškia, kad tavo automatizavimas niekada nepraleidžia „freeleech“ lango, riboto siuntėjų skaičiaus leidimo ar laiko atžvilgiu jautrios santykio galimybės privačiuose trekeriuose.
Pagrindinės autobrr savybės
Realiuoju laiku IRC stebėjimas
Nuolatiniai prisijungimai prie indeksuotojo IRC pranešimų kanalų aptinka naujus leidimus tą pačią akimirką, kai jie įkeliami, anksčiau nei juos pamatytų RSS srautai ar API apklausa.
Išplėstinės filtrų taisyklės
Kurk sudėtingus filtrus pagal dydį, kategoriją, įkėlėją, leidimo grupę, raišką ir pasirinktinius regex šablonus, kad gautum tiksliai tai, ko nori, ir nieko daugiau.
Daugelio klientų palaikymas
Siųsk atsisiųstus torrentus tiesiai į „qBittorrent“, „Deluge“, „Transmission“, „Radarr“, „Sonarr“, „Lidarr“ arba stebimus aplankus – automatiškai nukreipdamas skirtingus filtrus skirtingiems klientams.
arr integracija
Tiesioginė integracija su Radarr, Sonarr, Lidarr ir Whisparr leidžia autobrr patikrinti, ar leidimas tikrai norimas, prieš jį atsisiunčiant, taip išvengiant nereikalingo pralaidumo.
Statistika ir istorija
Stebėk atsisiuntimų skaičių, filtruok paspaudimų rodiklius ir peržiūrėk istoriją per žiniatinklio sąsają, kad galėtum koreguoti savo taisykles ir suprastum savo automatizavimo našumą laikui bėgant.
Kodėl verta naudoti autobrr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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