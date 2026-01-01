Įdiek GPT-Researcher vienu spustelėjimu.
Autonominis DI tyrimų agentas, atliekantis giluminio tinklo tyrimus ir generuojantis išsamias, cituojamas ataskaitas per kelias minutes.
Rinkis VPS planą GPT-Researcher
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su GPT-Researcher
GPT-Researcher yra atvirojo kodo autonominis dirbtinio intelekto agentas, skirtas atlikti išsamius internetinius tyrimus bet kokia tema. Jis naudoja kelių agentų metodą – planuotojo agentas suskaido klausimą į paklausas, tyrėjų agentai vienu metu renka informaciją iš dešimčių šaltinių, o rašytojo agentas susintetina išvadas į struktūrizuotą, cituojamą ataskaitą. Šis lygiagretus metodas žymiai sumažina laiko sąnaudas, reikalingas tyrimo lygio turiniui sukurti, palyginti su rankiniu naršymu ar vienos užklausos didelių kalbos modelių (LLM) raginimais.
Savo serveryje talpinamas GPT-Researcher suteikia tau visišką kontrolę, prie kokių didelių kalbos modelių (LLM) teikėjų ir paieškos API jungiesi, kokie duomenys apdorojami ir kaip saugomos ataskaitos. Paleidus jį savo VPS serveryje, jautrios tyrimų temos lieka tavo infrastruktūroje, be jokių naudojimo apribojimų iš trečiųjų šalių talpinamų paslaugų.
Pagrindinės GPT-Researcher savybės
Daugelio agentų tyrimai
Lygiagretūs antrinių užklausų agentai renka duomenis iš dešimčių šaltinių vienu metu, rengdami išsamius pranešimus greičiau nei bet koks vienos gijos tyrimo srautas.
Cituotos ataskaitos
Kiekviena sugeneruota ataskaita apima nuorodas į šaltinius tekste ir literatūros sąrašą, todėl išvadas galima patikrinti ir jos tinkamos profesionaliam naudojimui.
Įvairūs ataskaitų tipai
Generuok tyrimų ataskaitas, išteklių sąrašus, planus arba individualiai suformatuotus rezultatus, kad atitiktum tikslų rezultatą, kurio reikalauja tavo darbo eiga.
Lankstus LLM palaikymas
Prijunk OpenAI, Anthropic, Ollama arba bet kokį su OpenAI suderinamą galinį tašką, kad galėtum subalansuoti kainą, greitį ir modelio galimybes kiekvienai tyrimo užduočiai.
Interneto paieškos integravimas
Jungiasi prie „Tavily“, „Google“, „Bing“ ir kitų paieškos paslaugų teikėjų, kad gautų naujausią, aktualią informaciją, užuot pasikliaujant statiniais mokymo duomenimis.
Kodėl verta naudoti GPT-Researcher Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.