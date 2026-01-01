Įdiek Profilarr vienu spustelėjimu.
Automatizavimo įrankis, kuris sinchronizuoja kokybės profilius ir pasirinktinius formatus iš bendruomenės duomenų bazių į tavo Radarr ir Sonarr egzempliorius.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Profilarr
„Profilarr“ sujungia tavo savarankiškai hostinamus „Radarr“ ir „Sonarr“ egzempliorius su bendruomenės prižiūrimomis kokybės profilių ir pasirinktinių formatų duomenų bazėmis, automatiškai pritaikydamas išbandytas konfigūracijas, užuot reikalavęs rankinio įvedimo. Tai valandų valandas trunkantį kiekvieno egzemplioriaus derinimą pakeičia viena sinchronizavimo operacija, išlaikydamas kiekvieną „arr“ programėlę tavo sistemoje suderintą su naujausiais bendruomenės standartais.
Savarankiškas „Profilarr“ hostinimas kartu su tavo medijos sistema reiškia, kad profilio atnaujinimai vyksta pagal tavo tvarkaraštį, su visišku matomumu, kas ir kodėl pasikeitė – nereikia pasikliauti išorinėmis paslaugomis, kad konfigūracija būtų perduota tavo vietinėms programėlėms.
Pagrindinės Profilarr savybės
Profilio sinchronizavimo automatizavimas
Nuskaito kokybės profilius iš nuotolinių bendruomenės duomenų bazių ir pritaiko juos Radarr ir Sonarr be rankinio kopijavimo ir įklijavimo tarp instancijų.
Pasirinktinio formato valdymas
Sinchronizuoja pasirinktinių formatų apibrėžtis ir įvertinimus, kad kiekviena tavo sistemos instancija naudotų tą pačią išbandytą konfigūraciją.
Daugiainstancinis palaikymas
Valdo kelias Radarr ir Sonarr instancijas iš vienos sąsajos, užtikrindamas jų nuoseklumą ir išvengdamas pastangų dubliavimo.
Su Web UI
Naršykle pagrįsta sąsaja ryšiams valdyti, sinchronizavimams paleisti ir pritaikytiems pakeitimams peržiūrėti — nereikia SSH ar CLI.
Nuolatinė konfigūracija
Visi egzemplioriaus kredencialai ir sinchronizavimo būsena yra saugomi įvardintame „Docker“ tome, išliekantys po konteinerio perkrovimų ir atvaizdų atnaujinimų.
Kodėl verta naudoti Profilarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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