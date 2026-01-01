Įdiek jsreport vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama „JavaScript“ ataskaitų platforma, skirta generuoti PDF, „Excel“ ir DOCX dokumentus iš HTML šablonų per REST API.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su jsreport
jsreport yra atvirojo kodo ataskaitų serveris, kuris generuoja gamybos kokybės verslo dokumentus iš HTML šablonų. Kūrimo komandos jį naudoja kaip bendrinamą paslaugą, kurią bet kuri organizacijos programa gali iškviesti per REST API – perduodant JSON duomenis ir gaunant suformatuotą PDF, Excel skaičiuoklę, DOCX arba HTML atsakymą be jokios atvaizdavimo logikos iškviečiančioje programoje. Šablonai rašomi standartine HTML ir CSS kalbomis, naudojant Handlebars arba kitus palaikomus variklius, todėl bet kuris žiniatinklio kūrėjas gali juos kurti ir prižiūrėti, neišmokdamas patentuotos DSL.
Savarankiškai talpinant jsreport, sugeneruoti dokumentai – sąskaitos faktūros, sutartys, finansinės ataskaitos – lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, nesiunčiant jautrių verslo duomenų trečiosios šalies atvaizdavimo paslaugai. Jokių mokesčių už dokumentą ir jokių naudojimo apribojimų.
Pagrindinės jsreport savybės
Keli išvesties formatai
Generuokite PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV arba XML iš to paties šablono, keisdami formatą per API parametrą, neišlaikant atskirų dizainų.
REST API atvaizdavimas
Kiekvienas šablonas yra POST galinis taškas – programos perduoda JSON duomenis ir gauna atgal sugeneruotą dokumentą, atskirdamos ataskaitų logiką nuo programos kodo.
Naršyklės dizaino įrankis
Kurkite, peržiūrėkite ir išbandykite ataskaitų šablonus tiesiogiai naršyklėje, naudodami integruotą žiniatinklio redaktorių, nepereidami tarp įrankių.
Ataskaitų planavimas
Suplanuokite ataskaitas, kad jos automatiškai būtų vykdomos nustatytais intervalais ir pristatomos el. paštu arba saugomi rezultatai, taip išvengiant rankinio, pasikartojančio eksportavimo.
Šablonų versijavimas
Sekite kiekvieną šablono pakeitimą naudodami integruotą versijų istoriją ir grįžkite prie bet kurios ankstesnės versijos, nereikalaujant atskiros versijų kontrolės sistemos (VCS).
Kodėl verta naudoti jsreport Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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