Iki 69 % nuolaida Baserow

Įdiek Baserow vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo, be kodo duomenų bazė ir „Airtable“ alternatyva, skirta kurti bendradarbiavimo skaičiuokles, darbo eigas ir vidinius įrankius.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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Įdiek Baserow vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Baserow

Baserow yra atvirojo kodo be kodo platforma, kuri leidžia komandoms kurti bendradarbiavimo duomenų bazes, vidinius įrankius ir automatizuotas darbo eigas naudojant pažįstamą skaičiuoklės sąsają – be SQL, be infrastruktūros nustatymo ir be mokesčių už įrašą. Lentelės, išplėstiniai laukų tipai, rodiniai, formos ir REST API paverčia ją praktiška Airtable alternatyva produktų, operacijų, rinkodaros ir inžinerijos komandoms.

Savo VPS serveryje talpindamas Baserow, laikai klientų įrašus, projektų stebėjimo duomenis, CRM duomenis ir formų atsakymus savo infrastruktūroje, o ne SaaS tiekėjo duomenų bazėje. Tu kontroliuoji saugojimo limitus, duomenų saugojimo laiką, integracijas ir prieigą – ir išvengi mokesčių už vietą, kurie didėja priklausomai nuo komandos dydžio, augant tavo naudojimui.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Baserow savybės

Skaičiuoklės sąsaja

Gali redaguoti duomenis naudojant pažįstamą tinklelio sąsają su rūšiavimu, filtravimu, grupavimu ir tiesioginiu langelių redagavimu, kuri primena Excel ar Google Sheets.

Turtingi laukų tipai

Sujunkite tekstą, skaičius, datas, vieno ir kelių pasirinkimų, formules, failų priedus, nuorodas tarp lentelių ir peržvalgos laukus vienoje schemoje.

Keli rodiniai

Vizualizuokite tą pačią lentelę kaip tinklelį, kanban lentą, kalendorių, galeriją ar formą, kad palaikytumėte skirtingus komandos darbo procesus, nedubliuodami duomenų.

Formos ir dalijimasis

Paskelbkite viešas formas, kurios rašo tiesiai į tavo lenteles, ir dalinkis tik skaitymo arba redaguojamais rodiniais su bendradarbiais už tavo darbo srities ribų.

REST API ir „webhooks“

Kiekviena lentelė pateikia tipizuotą REST API ir webhook trigerius, leidžiančius integruoti Baserow su pritaikytomis programėlėmis, automatizavimais ir BI įrankiais.

Kodėl verta naudoti Baserow Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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