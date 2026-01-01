Įdiek Baserow vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo, be kodo duomenų bazė ir „Airtable“ alternatyva, skirta kurti bendradarbiavimo skaičiuokles, darbo eigas ir vidinius įrankius.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Baserow
Baserow yra atvirojo kodo be kodo platforma, kuri leidžia komandoms kurti bendradarbiavimo duomenų bazes, vidinius įrankius ir automatizuotas darbo eigas naudojant pažįstamą skaičiuoklės sąsają – be SQL, be infrastruktūros nustatymo ir be mokesčių už įrašą. Lentelės, išplėstiniai laukų tipai, rodiniai, formos ir REST API paverčia ją praktiška Airtable alternatyva produktų, operacijų, rinkodaros ir inžinerijos komandoms.
Savo VPS serveryje talpindamas Baserow, laikai klientų įrašus, projektų stebėjimo duomenis, CRM duomenis ir formų atsakymus savo infrastruktūroje, o ne SaaS tiekėjo duomenų bazėje. Tu kontroliuoji saugojimo limitus, duomenų saugojimo laiką, integracijas ir prieigą – ir išvengi mokesčių už vietą, kurie didėja priklausomai nuo komandos dydžio, augant tavo naudojimui.
Pagrindinės Baserow savybės
Skaičiuoklės sąsaja
Gali redaguoti duomenis naudojant pažįstamą tinklelio sąsają su rūšiavimu, filtravimu, grupavimu ir tiesioginiu langelių redagavimu, kuri primena Excel ar Google Sheets.
Turtingi laukų tipai
Sujunkite tekstą, skaičius, datas, vieno ir kelių pasirinkimų, formules, failų priedus, nuorodas tarp lentelių ir peržvalgos laukus vienoje schemoje.
Keli rodiniai
Vizualizuokite tą pačią lentelę kaip tinklelį, kanban lentą, kalendorių, galeriją ar formą, kad palaikytumėte skirtingus komandos darbo procesus, nedubliuodami duomenų.
Formos ir dalijimasis
Paskelbkite viešas formas, kurios rašo tiesiai į tavo lenteles, ir dalinkis tik skaitymo arba redaguojamais rodiniais su bendradarbiais už tavo darbo srities ribų.
REST API ir „webhooks“
Kiekviena lentelė pateikia tipizuotą REST API ir webhook trigerius, leidžiančius integruoti Baserow su pritaikytomis programėlėmis, automatizavimais ir BI įrankiais.
Kodėl verta naudoti Baserow Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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