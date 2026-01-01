Įdiek „MeshCentral“ vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama nuotolinio stebėjimo ir valdymo platforma, skirta staliniams kompiuteriams, serveriams ir daiktų interneto (IoT) įrenginiams, veikianti vietiniame tinkle arba internetu.
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Ką gali kurti su MeshCentral
MeshCentral yra išsami atvirojo kodo nuotolinio stebėjimo ir valdymo platforma, kuri leidžia tau perimti nuotolinių darbalaukių valdymą, vykdyti komandas, perkelti failus ir tikrinti įrenginių telemetriją visuose Windows, macOS, Linux ir FreeBSD įrenginiuose iš vienos žiniatinklio konsolės. Lengvi agentai veikia kiekviename valdomame įrenginyje ir jungiasi prie tavo MeshCentral serverio, todėl gali juos pasiekti per ugniasienes ir NAT be VPN tunelių.
Savarankiškai talpindamas MeshCentral savo VPS serveryje, gauni privačią TeamViewer ar AnyDesk alternatyvą be mokesčių už kiekvieną vartotoją, be pralaidumo apribojimų ir be trečiųjų šalių prieigos prie tavo nuotolinių sesijų. Platforma yra pagrindinė Tactical RMM technologija ir ją diegia IT įmonės, MSP bei namų laboratorijos valdyti viską – nuo kelių asmeninių įrenginių iki tūkstančių klientų galinių taškų.
Pagrindinės MeshCentral savybės
Nuotolinis darbalaukis ir apvalkalas
Valdyk Windows, macOS, Linux ir FreeBSD kompiuterius naudodamas greitą, žiniatinklio nuotolinio darbalaukio, komandinės eilutės ir failų perkėlimo sąsają — nereikia diegti jokios kliento programos.
Lengvas agentas
Maži vietiniai agentai jungiasi iš kiekvieno įrenginio į išorę, todėl „MeshCentral“ veikia per užkardas ir NAT be VPN tunelių ar atvirų įeinančių prievadų valdomuose kompiuteriuose.
Įrenginių grupės ir taisyklės
Organizuokite galinius taškus į tinklines grupes, naudodami pagal vaidmenis suteikiamus leidimus, suplanuotas užduotis ir masinius veiksmus, kad dideli įrenginių parkai išliktų valdomi.
Dviejų faktorių autentifikacija
Integruotas TOTP, WebAuthn ir el. pašto 2FA užtikrina administratoriaus konsolės saugumą net ir tada, kai ji yra prieinama viešajame internete.
Sesijos įrašymas ir auditas
Pasirenkamasis nuotolinio darbalaukio seansų įrašymas ir išsamus audito žurnalas leidžia tau peržiūrėti kiekvieną administratoriaus atliktą veiksmą.
REST ir WebSocket API
Išsamios API leidžia tau programuoti įrenginių valdymą, integruoti su bilietų valdymo įrankiais arba naudoti „MeshCentral“ kaip pagrindą kuriant individualizuotą RMM.
Kodėl verta naudoti MeshCentral Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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