Iki 69 % nuolaida OpenFGA

Įdiekite OpenFGA vienu spustelėjimu.

Didelio našumo autorizacijos variklis, įkvėptas „Google Zanzibar“, skirtas smulkiai valdomos prieigos kontrolės modeliavimui ir vykdymui, naudojant HTTP ir gRPC API.

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Įdiekite OpenFGA vienu spustelėjimu.

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17,99
5,49/mėn.
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4 GB atmintis (RAM)
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4 TB duomenų srautas
Populiariausias
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7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
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10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
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21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su OpenFGA

OpenFGA yra atvirojo kodo autorizacijos variklis, sukurtas remiantis „Google Zanzibar“ principais – globaliai paskirstyta leidimų sistema, naudojama „Google Drive“, „Docs“ ir „Calendar“. Jis leidžia inžinierių komandoms apibrėžti ir įgyvendinti detalias prieigos kontrolės politikas, naudojant žmogui suprantamą modeliavimo kalbą, o vėliau vertinti šias politikas dideliu pralaidumu per paprastą HTTP arba gRPC API. ReBAC (ryšiais pagrįsta prieigos kontrolė), RBAC (vaidmenimis pagrįsta) ir ABAC (atributais pagrįsta) modeliai yra palaikomi natūraliai ir gali būti derinami vienoje autorizacijos schemoje.

Talpinant OpenFGA savo VPS serveryje, autorizacijos logika ir ryšių duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje, be priklausomybės nuo tiekėjo ar apmokestinimo už kiekvieną patikrinimą. Autorizacijos patikrinimai atliekami su mažu vėlavimu, naudojant tavo nuosavą PostgreSQL duomenų saugyklą, o API sklandžiai integruojasi su programomis, parašytomis bet kuria kalba, per oficialius SDK.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės OpenFGA savybės

Google Zanzibar modelis

Apibrėžkite autorizavimo taisykles kaip tipizuotus ryšių rinkinius — ta pačia metodika, kurią naudoja „Google Drive“ — užtikrinant nuoseklią, keičiamo dydžio prieigos kontrolę visose paslaugose.

Mažos delsos patikrinimai

Sukurta kritiniams užklausų keliams, „OpenFGA“ įvertina leidimų patikras per milisekundes, todėl leidimų sprendimai niekada netampa kliūtimi naudotojo užklausose.

HTTP ir gRPC API

Įvertink prieigos patikras, rašyk ryšių rinkinius ir išplėsk prieigos medžius per HTTP ir gRPC, su oficialiais SDK, skirtais Go, Node.js, Python, Java ir .NET.

Keli autentifikavimo modeliai

Apibrėžk RBAC, ReBAC ir ABAC politiką – arba sujunk visas tris – vienoje autorizacijos schemoje, kuri apima kiekvieną išteklių tipą savo aplikacijoje.

PostgreSQL išliekamumas

Ryšių rinkiniai ir modelių versijos saugomos PostgreSQL duomenų bazėje, užtikrinant patvarią, užklausomą autorizacijos būseną su transakciniu nuoseklumu.

Kodėl verta naudoti OpenFGA Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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