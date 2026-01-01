Įdiekite OpenFGA vienu spustelėjimu.
Didelio našumo autorizacijos variklis, įkvėptas „Google Zanzibar“, skirtas smulkiai valdomos prieigos kontrolės modeliavimui ir vykdymui, naudojant HTTP ir gRPC API.
Rinkis VPS planą OpenFGA
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenFGA
OpenFGA yra atvirojo kodo autorizacijos variklis, sukurtas remiantis „Google Zanzibar“ principais – globaliai paskirstyta leidimų sistema, naudojama „Google Drive“, „Docs“ ir „Calendar“. Jis leidžia inžinierių komandoms apibrėžti ir įgyvendinti detalias prieigos kontrolės politikas, naudojant žmogui suprantamą modeliavimo kalbą, o vėliau vertinti šias politikas dideliu pralaidumu per paprastą HTTP arba gRPC API. ReBAC (ryšiais pagrįsta prieigos kontrolė), RBAC (vaidmenimis pagrįsta) ir ABAC (atributais pagrįsta) modeliai yra palaikomi natūraliai ir gali būti derinami vienoje autorizacijos schemoje.
Talpinant OpenFGA savo VPS serveryje, autorizacijos logika ir ryšių duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje, be priklausomybės nuo tiekėjo ar apmokestinimo už kiekvieną patikrinimą. Autorizacijos patikrinimai atliekami su mažu vėlavimu, naudojant tavo nuosavą PostgreSQL duomenų saugyklą, o API sklandžiai integruojasi su programomis, parašytomis bet kuria kalba, per oficialius SDK.
Pagrindinės OpenFGA savybės
Google Zanzibar modelis
Apibrėžkite autorizavimo taisykles kaip tipizuotus ryšių rinkinius — ta pačia metodika, kurią naudoja „Google Drive“ — užtikrinant nuoseklią, keičiamo dydžio prieigos kontrolę visose paslaugose.
Mažos delsos patikrinimai
Sukurta kritiniams užklausų keliams, „OpenFGA“ įvertina leidimų patikras per milisekundes, todėl leidimų sprendimai niekada netampa kliūtimi naudotojo užklausose.
HTTP ir gRPC API
Įvertink prieigos patikras, rašyk ryšių rinkinius ir išplėsk prieigos medžius per HTTP ir gRPC, su oficialiais SDK, skirtais Go, Node.js, Python, Java ir .NET.
Keli autentifikavimo modeliai
Apibrėžk RBAC, ReBAC ir ABAC politiką – arba sujunk visas tris – vienoje autorizacijos schemoje, kuri apima kiekvieną išteklių tipą savo aplikacijoje.
PostgreSQL išliekamumas
Ryšių rinkiniai ir modelių versijos saugomos PostgreSQL duomenų bazėje, užtikrinant patvarią, užklausomą autorizacijos būseną su transakciniu nuoseklumu.
Kodėl verta naudoti OpenFGA Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.