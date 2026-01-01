Įdiek Plane vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo projektų valdymo platforma užduočių sekimui, sprintų ciklams ir produktų gairėms — savarankiškai talpinama alternatyva Jira ir Linear.
Rinkis VPS planą Plane
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Plane
Plane yra galinga atvirojo kodo projektų valdymo platforma, kuri yra moderni alternatyva Jira, Linear, Monday.com ir ClickUp. Komandos seka užduotis, vykdo sprinto ciklus su „burn-down“ diagramomis, planuoja produktų gaires ir bendradarbiauja realiuoju laiku – visa tai be mokesčių už kiekvieną vartotoją ar duomenų, paliekančių tavo infrastruktūrą.
Savaime priglobta diegimo versija apima PostgreSQL, Valkey talpyklą, RabbitMQ pranešimų eilę ir MinIO objektų saugyklą, skirtą visiškai savarankiškam nustatymui. Skirtingai nei SaaS projektų įrankiai, kurie apmokestina už kiekvieną vietą, „Plane“ paleidimas tavo VPS suteikia neribotą vartotojų ir projektų skaičių už fiksuotą infrastruktūros kainą su visiška duomenų nuosavybe.
Pagrindinės Plane savybės
Problemų sekimas
Kurkite ir valdykite darbo elementus su raiškiojo teksto funkcijomis, failų priedais, subužduotimis ir nuorodomis tarp projektų viename centralizuotame rodinyje.
Sprinto ciklai
Vykdyk agilius sprintus su burn-down diagramomis ir komandos progreso stebėjimu, kad vystymo ritmas būtų pagal grafiką.
Produktų gairės
Planuok ir komunikuok produkto kryptį naudodamas vizualius planus, kurie tiesiogiai susieja su užduotimis ir moduliais, įgyvendinančiais kiekvieną etapą.
Realaus laiko bendradarbiavimas
Tiesioginiai atnaujinimai užtikrina, kad kiekvienas komandos narys matytų naujausią problemos būseną, komentarus ir užduotis be rankinio atnaujinimo.
Pritaikomi rodiniai
Sukurkite filtruotus lentos, sąrašo ir kalendoriaus rodinius, kuriuos galima išsaugoti ir bendrinti visoje komandoje, siekiant užtikrinti nuoseklų projekto matomumą.
Moduliai ir Analitika
Suskirstyk susijusias problemas į modulius sudėtingiems projektams, tada sek eigą naudojant integruotą analizę ir tendencijų vizualizacijas.
Kodėl verta naudoti Plane Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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