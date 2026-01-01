Įdiek Pterodactyl vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo žaidimų serverių valdymo pultas su Docker izoliacija, realaus laiko konsole ir šimtų žaidimų palaikymu.
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Ką gali kurti su Pterodactyl
„Pterodactyl“ yra pirmaujanti atvirojo kodo žaidimų serverių valdymo panelė, kuria pasitiki hostingo paslaugų teikėjai ir žaidimų bendruomenės visame pasaulyje. Kiekvienas žaidimų serveris veikia savo „Docker“ konteineryje, užkertant kelią resursų konfliktams ir neleidžiant pažeistam serveriui paveikti kitų toje pačioje mašinoje. Šiuolaikinė „React“ pagrindu sukurta sąsaja suteikia serverių savininkams prieigą prie konsolės realiuoju laiku, failų valdymą, atsarginių kopijų planavimą ir resursų stebėjimą.
Savarankiškas „Pterodactyl“ talpinimas pašalina mokesčius už serverį, kuriuos taiko valdomos hostingo platformos, ir suteikia administratoriams visišką kontrolę prekės ženklo, autentifikavimo integracijų ir pasirinktinių „eggs“ nepalaikomiems žaidimams. Šis diegimas apima Panelę su „MariaDB“ ir „Redis“ – „Wings“ turi būti įdiegti atskirai mazguose, kuriuose veiks žaidimų serveriai.
Pagrindinės Pterodactyl savybės
Docker izoliacija
Kiekvienas žaidimų serveris veikia savo konteineryje, užkertant kelią išteklių konfliktams ir išlaikant pagrindinę sistemą saugią, net jei serveris yra pažeistas.
Realaus laiko konsolė
„WebSocket“ pagrindu veikianti žiniatinklio konsolė suteikia žaidėjams ir administratoriams tiesioginę prieigą prie serverio išvesties ir komandų tiesiai iš naršyklės.
Automatinės duomenų kopijos
Integruotas atsarginių kopijų darymo planavimas saugo serverio momentines kopijas į S3 suderinamą saugyklą, apsaugodamas žaidimų pasaulio duomenis be rankinio įsikišimo.
Daugiamazgis mastelio keitimas
Valdykite žaidimų serverius, paskirstytus keliose fizinėse mašinose, iš vieno valdymo skydelio, didindami pajėgumą pridėdami „Wings“ mazgus, augant poreikiui.
Bendruomenės kiaušiniai
Šimtai bendruomenės sukurtų šablonų apima Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike ir dar daugiau – gali įdiegti bet kurį palaikomą žaidimą per kelias sekundes.
Kodėl verta naudoti Pterodactyl Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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