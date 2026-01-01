Įdiek Starbase 80 vienu spustelėjimu.
Lengvas, greitas serverio pagrindinis puslapis, skirtas tvarkyti nuorodas į tavo savarankiškai talpinamus konteinerius ir paslaugas.
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Ką gali kurti su Starbase 80
Starbase 80 yra minimalistinis, žaibiškai greitas serverio pradžios puslapis, skirtas Docker aplinkoms. Jis atvaizduoja visiškai statinį HTML pagrindinį puslapį iš paprasto JSON konfigūracijos failo, be jokio JavaScript naršyklėje – puslapiai įkeliami akimirksniu be jokios karkaso (framework) apkrovos. Išvaizdą gali tinkinti naudodamas aplinkos kintamuosius, kurie valdo pavadinimą, logotipą, fono spalvas, tamsųjį režimą ir nuorodų elgseną.
Skirtingai nuo daug integracijos reikalaujančių prietaisų skydelių (dashboards), Starbase 80 nereikalauja jokių API raktų, jokios tinklo prieigos prie tavo konteinerių ir jokios nuolatinės priežiūros – tik JSON failo su tavo nuorodomis ir piktogramomis. Jis palaiko „Dashboard Icons“, „Material Design“ piktogramas ir „selfh.st“ piktogramas iš karto, todėl lengva sukurti išbaigtą, firminį pagrindinį puslapį bet kokiai savarankiškai priglobtai (self-hosted) sąrankai.
Pagrindinės Starbase 80 savybės
Momentinis puslapių įkėlimas
„Starbase 80“ išveda gryną statinį HTML be kliento pusės „JavaScript“, todėl tavo pagrindinis puslapis įkeliamas per milisekundes, nepriklausomai nuo serverio apkrovos.
JSON valdoma konfigūracija
Apibrėžk visas savo paslaugas, kategorijas, piktogramas ir nuorodas viename config.json faile – be duomenų bazės, be vartotojo sąsajos redaktoriaus, be migracijų.
Platus piktogramų palaikymas
Naudok valdymo pulto piktogramas, „Material Design“ piktogramas arba „selfh.st“ piktogramas pagal pavadinimą, arba pateikite savo paveikslėlių failus iš prijungto aplanko.
Integruotas tamsusis režimas
Automatinis tamsusis režimas, prisitaikantis prie OS, su konfigūruojamomis fono spalvomis šviesioms ir tamsioms temoms, naudojant „Tailwind“ spalvų reikšmes arba šešioliktainius kodus.
Nulinė prieiga prie konteinerių
Nereikia Docker lizdo ir jokių API integracijų – „Starbase 80“ yra tik nuorodų paleidiklis, neturintis skaitymo prieigos prie tavo veikiančių konteinerių.
Kodėl verta naudoti Starbase 80 Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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