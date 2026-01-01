Iki 69 % nuolaida Starbase 80

Įdiek Starbase 80 vienu spustelėjimu.

Lengvas, greitas serverio pagrindinis puslapis, skirtas tvarkyti nuorodas į tavo savarankiškai talpinamus konteinerius ir paslaugas.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Starbase 80 vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Starbase 80

Starbase 80 yra minimalistinis, žaibiškai greitas serverio pradžios puslapis, skirtas Docker aplinkoms. Jis atvaizduoja visiškai statinį HTML pagrindinį puslapį iš paprasto JSON konfigūracijos failo, be jokio JavaScript naršyklėje – puslapiai įkeliami akimirksniu be jokios karkaso (framework) apkrovos. Išvaizdą gali tinkinti naudodamas aplinkos kintamuosius, kurie valdo pavadinimą, logotipą, fono spalvas, tamsųjį režimą ir nuorodų elgseną.

Skirtingai nuo daug integracijos reikalaujančių prietaisų skydelių (dashboards), Starbase 80 nereikalauja jokių API raktų, jokios tinklo prieigos prie tavo konteinerių ir jokios nuolatinės priežiūros – tik JSON failo su tavo nuorodomis ir piktogramomis. Jis palaiko „Dashboard Icons“, „Material Design“ piktogramas ir „selfh.st“ piktogramas iš karto, todėl lengva sukurti išbaigtą, firminį pagrindinį puslapį bet kokiai savarankiškai priglobtai (self-hosted) sąrankai.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Starbase 80 savybės

Momentinis puslapių įkėlimas

„Starbase 80“ išveda gryną statinį HTML be kliento pusės „JavaScript“, todėl tavo pagrindinis puslapis įkeliamas per milisekundes, nepriklausomai nuo serverio apkrovos.

JSON valdoma konfigūracija

Apibrėžk visas savo paslaugas, kategorijas, piktogramas ir nuorodas viename config.json faile – be duomenų bazės, be vartotojo sąsajos redaktoriaus, be migracijų.

Platus piktogramų palaikymas

Naudok valdymo pulto piktogramas, „Material Design“ piktogramas arba „selfh.st“ piktogramas pagal pavadinimą, arba pateikite savo paveikslėlių failus iš prijungto aplanko.

Integruotas tamsusis režimas

Automatinis tamsusis režimas, prisitaikantis prie OS, su konfigūruojamomis fono spalvomis šviesioms ir tamsioms temoms, naudojant „Tailwind“ spalvų reikšmes arba šešioliktainius kodus.

Nulinė prieiga prie konteinerių

Nereikia Docker lizdo ir jokių API integracijų – „Starbase 80“ yra tik nuorodų paleidiklis, neturintis skaitymo prieigos prie tavo veikiančių konteinerių.

Kodėl verta naudoti Starbase 80 Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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Apollo

Apollo

Realaus laiko bendradarbiavimo genomo anotavimo redaktorius paskirstytoms tyrimų komandoms

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Atvirojo kodo archyvų informacijos valdymas rankraščiams ir skaitmeniniams objektams

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