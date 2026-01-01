Įdiek Browserless vienu spustelėjimu.
Headless Chrome kaip paslauga su REST ir WebSocket API, skirta web duomenų išgavimui, PDF generavimui ir automatizuotam testavimui.
Rinkis VPS planą Browserless
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Browserless
„Browserless“ paverčia „Chrome“ naršyklę be grafinės sąsajos tinklu pasiekiama paslauga, pašalindama naršyklės procesų, atminties nutekėjimų ir priklausomybių konfliktų valdymo sudėtingumą jūsų programose. Kūrėjai jungiasi per REST API arba „WebSocket“ naudodami „Puppeteer“, „Playwright“ arba „Selenium“ – „Browserless“ automatiškai tvarko seanso gyvavimo ciklą, išteklių valymą ir lygiagretų vykdymą.
Savarankiškas talpinimas VPS serveryje suteikia jums visišką kontrolę naršyklės konfigūracijos, vartotojo agentų ir tarpinio serverio nustatymams, pašalinant mokesčius už užklausas, kuriuos taiko debesų naršyklės automatizavimo paslaugos. Jautri išgavimo logika ir išgauti duomenys lieka jūsų infrastruktūroje, ir galite koreguoti lygiagrečių užklausų limitus, kad atitiktų turimus išteklius.
Pagrindinės Browserless savybės
REST ir „WebSocket“ API
Valdyk „Chrome“ programiškai per HTTP arba „WebSocket“, suderinama su „Puppeteer“, „Playwright“ ir „Selenium“, nekeičiant esamo kodo.
PDF ir ekrano nuotraukų generavimas
Atvaizduokite bet kokį URL ar HTML į tobulai tikslų PDF ar ekrano nuotrauką su lanksčiomis peržiūros srities, popieriaus dydžio ir elementų taikymo parinktimis.
Vienalaikių seansų valdymas
„Browserless“ eiliuoja ir valdo kelias lygiagrečias naršyklės sesijas, automatiškai išvalydamas resursus, kad tavo serveriui niekada nepritrūktų atminties.
Autentifikavimas žetonais
Iš anksto sugeneruotas API raktas riboja prieigą prie tavo naršyklės paslaugos, užkertant kelią neteisėtam tavo skaičiavimo išteklių naudojimui.
JavaScript atvaizduojamų duomenų grandymas
Vykdo visą kliento pusės JavaScript tiksliniuose puslapiuose, leidžiant išgauti duomenis iš SPA ir dinamiškai įkeliamo turinio, kurio negali pasiekti statiniai skreperiai.
Kodėl verta naudoti Browserless Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.