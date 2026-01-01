Iki 69 % nuolaida Browserless

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Headless Chrome kaip paslauga su REST ir WebSocket API, skirta web duomenų išgavimui, PDF generavimui ir automatizuotam testavimui.

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5,49  € /mėn.
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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
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Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Browserless

„Browserless“ paverčia „Chrome“ naršyklę be grafinės sąsajos tinklu pasiekiama paslauga, pašalindama naršyklės procesų, atminties nutekėjimų ir priklausomybių konfliktų valdymo sudėtingumą jūsų programose. Kūrėjai jungiasi per REST API arba „WebSocket“ naudodami „Puppeteer“, „Playwright“ arba „Selenium“ – „Browserless“ automatiškai tvarko seanso gyvavimo ciklą, išteklių valymą ir lygiagretų vykdymą.

Savarankiškas talpinimas VPS serveryje suteikia jums visišką kontrolę naršyklės konfigūracijos, vartotojo agentų ir tarpinio serverio nustatymams, pašalinant mokesčius už užklausas, kuriuos taiko debesų naršyklės automatizavimo paslaugos. Jautri išgavimo logika ir išgauti duomenys lieka jūsų infrastruktūroje, ir galite koreguoti lygiagrečių užklausų limitus, kad atitiktų turimus išteklius.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Browserless savybės

REST ir „WebSocket“ API

Valdyk „Chrome“ programiškai per HTTP arba „WebSocket“, suderinama su „Puppeteer“, „Playwright“ ir „Selenium“, nekeičiant esamo kodo.

PDF ir ekrano nuotraukų generavimas

Atvaizduokite bet kokį URL ar HTML į tobulai tikslų PDF ar ekrano nuotrauką su lanksčiomis peržiūros srities, popieriaus dydžio ir elementų taikymo parinktimis.

Vienalaikių seansų valdymas

„Browserless“ eiliuoja ir valdo kelias lygiagrečias naršyklės sesijas, automatiškai išvalydamas resursus, kad tavo serveriui niekada nepritrūktų atminties.

Autentifikavimas žetonais

Iš anksto sugeneruotas API raktas riboja prieigą prie tavo naršyklės paslaugos, užkertant kelią neteisėtam tavo skaičiavimo išteklių naudojimui.

JavaScript atvaizduojamų duomenų grandymas

Vykdo visą kliento pusės JavaScript tiksliniuose puslapiuose, leidžiant išgauti duomenis iš SPA ir dinamiškai įkeliamo turinio, kurio negali pasiekti statiniai skreperiai.

Kodėl verta naudoti Browserless Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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