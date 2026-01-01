Įdiek Stump vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas komiksų knygų, manga ir elektroninių knygų serveris su OPDS palaikymu, e. skaityklių sinchronizavimu ir integruota internetine skaitykle.
Rinkis VPS planą Stump
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Stump
Stump yra greitas, atvirojo kodo medijos serveris, skirtas komiksams, mangoms ir el. knygoms, sukurtas naudojant Rust. Jis tvarko tavo EPUB, PDF, CBZ ir CBR bibliotekas naršomoje žiniatinklio sąsajoje su integruotu skaitytuvu ir pateikia OPDS katalogą, kad bet kuris suderinamas el. skaitytuvas ar programėlė galėtų tiesiogiai transliuoti tavo kolekciją. Kobo ir KoReader sinchronizavimas išlaiko skaitymo eigą sinchronizuotą visuose įrenginiuose be rankinių žymių.
Savarankiškai talpinant Stump savo VPS serveryje, visa tavo biblioteka yra pasiekiama iš bet kurio įrenginio, bet kur, neįkeliant failų į trečiosios šalies debesies paslaugą. Rust pagrindu sukurtas serveris veikia naudojant minimalius resursus, todėl jis yra praktiškas net ir pradinio lygio VPS planuose.
Pagrindinės Stump savybės
EPUB, PDF, CBZ/CBR palaikymas
Skaityk komiksus, mangą, PDF ir el. knygas tiesiogiai naršyklėje su integruotu, prisitaikančiu skaitytuvu, optimizuotu kiekvienam formatui.
OPDS katalogo palaikymas
Pateikite savo biblioteką naudodami OPDS ir OPDS puslapių srautinį perdavimą, kad bet kuri suderinama programėlė – Moon+ Reader, Kybook, Panels – galėtų naršyti ir transliuoti jūsų kolekciją.
Kobo ir KoReader sinchronizavimas
Sinchronizuok skaitymo eigą ir žymes su „Kobo“ el. skaityklėmis ir „KoReader“ automatiškai, išlaikant poziciją nuoseklią visuose įrenginiuose.
Detali prieigos kontrolė
Valdyk kelias naudotojų paskyras su vaidmenimis pagrįstais leidimais, kontroliuodamas, prie kokių bibliotekų kiekvienas naudotojas gali prisijungti ir ką gali keisti.
Kolekcijos ir skaitymo sąrašai
Organizuok serijas į kolekcijas ir sudaryk tvarkingus skaitymo sąrašus, kad padėtum skaitytojams naršyti daugiatomių leidinių ar kryžminių siužetų serijas.
Kodėl verta naudoti Stump Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.