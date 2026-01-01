Įdiek LibreChat vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo DI pokalbių platforma, teikianti vieningą sąsają „OpenAI“, „Anthropic“, „Google Gemini“ ir vietiniams modeliams.
Rinkis VPS planą LibreChat
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LibreChat
LibreChat yra savarankiškai talpinama ChatGPT alternatyva, turinti daugiau nei 15 000 GitHub žvaigždučių, kuri suteikia tau vieną, patogią sąsają sąveikai su keliais DI teikėjais. Ji palaiko OpenAI GPT modelius, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI ir lokaliai talpinamus modelius per Ollama – viskas iš vieno diegimo, nereikia perjunginėti tarp skirtingų tiekėjų valdymo pultų.
Šis šablonas apjungia visą LibreChat sistemą: MongoDB pokalbių saugojimui, MeiliSearch viso teksto pokalbių istorijos paieškai ir PostgreSQL vektorinę duomenų bazę RAG dokumentų užklausoms. Paleidus ją savo VPS serveryje, jautrūs pokalbiai lieka tavo infrastruktūroje, suteikiant tau visišką kontrolę virš API raktų, naudotojų prieigos ir išlaidų valdymo.
Pagrindinės LibreChat savybės
Kelių tiekėjų AI prieiga
Prijunk OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI ir vietinius „Ollama“ modelius ir perjunk juos viename pokalbio seanse.
RAG dokumentų užklausos
Įkelkite dokumentus ir užklauskite juos naudodami bet kurį prijungtą DI modelį, pasitelkdami integruotą, pgvector varomą paieškos kanalą.
Pokalbių paieška
Akimoju rask praeitus pokalbius su visatekste paieška, kurią palaiko MeiliSearch, visoje tavo pokalbių istorijoje.
Naudotojų valdymas
Registruoti kelis vartotojus naudojant prisijungimą el. paštu / slaptažodžiu, centralizuotai valdyti API raktų prieigą ir stebėti kiekvieno vartotojo žetonų suvartojimą.
Visiškas privatumas
Visi dirbtinio intelekto pokalbiai ir įkelti dokumentai lieka tavo VPS – jokie trečiųjų šalių duomenys nėra renkami, išskyrus per tavo pasirinktų dirbtinio intelekto teikėjų API.
Kodėl verta naudoti LibreChat Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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