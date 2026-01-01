Įdiek Redis Commander vienu spustelėjimu.
Žiniatinklio „Redis“ valdymo sąsaja, skirta raktų naršymui, verčių redagavimui ir Redis duomenų bazės stebėjimui iš bet kurios naršyklės.
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Ką gali kurti su Redis Commander
Redis Commander yra lengva, atvirojo kodo žiniatinklio sąsaja, skirta valdyti Redis duomenų bazes. Ji suteikia medžio stiliaus naršyklę raktų erdvėms naršyti, įterptuosius redaktorius eilutėms, maišoms, sąrašams, rinkiniams ir rikiuotiems rinkiniams, bei integruotą komandų konsolę savavališkoms Redis komandoms vykdyti. Serverio statistika – atminties naudojimas, prisijungę klientai, pataikymų dažnis – matoma iš pirmo žvilgsnio prietaisų skydelyje.
Šis diegimas sujungia Redis Commander su Redis 7 egzemplioriumi, todėl gauni visiškai veikiančią rakto-vertės saugyklą ir jos valdymo vartotojo sąsają viename pakete. HTTP pagrindinis autentifikavimas apsaugo žiniatinklio sąsają nuo neteisėtos prieigos, o Redis egzempliorius yra apsaugotas sugeneruotu slaptažodžiu, kad nebūtų pasiekiamas be prisijungimo duomenų.
Pagrindinės Redis Commander savybės
Pagrindinė naršyklė
Naršyk visą savo Redis raktų erdvę medžio pavidalo rodinyje, ieškok pagal šabloną ir tikrink arba redaguok bet kokią reikšmę tiesiogiai naršyklėje, nerašydamas Redis komandų.
Visi duomenų tipai
Peržiūrėkite ir redaguokite eilutes, maišas, sąrašus, aibes, rikiuotąsias aibes ir srautus naudodami tipą atpažįstančius redaktorius, kurie rodo duomenis struktūrizuotu, lengvai skaitomu formatu.
Komandų konsolė
Vykdyk savavališkas Redis komandas iš integruotos konsolės ir iškart matyk atsakymą – naudinga derinimui, administravimui ir vienkartinėms duomenų operacijoms.
Serverio statistika
Valdymo skydelis vienu žvilgsniu rodo realiojo laiko „Redis“ serverio metrikas, įskaitant atminties naudojimą, raktų erdvės pataikymų / praleidimų rodiklius, prisijungusius klientus ir veikimo laiką.
HTTP Basic autentifikavimas
Žiniatinklio sąsaja yra apsaugota naudotojo vardo ir slaptažodžio autentifikavimu, užkertant kelią neteisėtai prieigai prie tavo Redis duomenų per naršyklės sąsają.
Kodėl verta naudoti Redis Commander Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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