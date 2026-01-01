Įdiek TensorZero vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo LLMOps sąsaja, kuri vienoje „Rust“ pagrindu veikiančioje platformoje apjungia išvadas, stebimumą, vertinimus ir optimizavimą.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su TensorZero
TensorZero yra atvirojo kodo LLMOps platforma, kuri sujungia didelio našumo Rust vartus su integruotu stebėjimu, vertinimais ir optimizavimo darbo eigomis. Skirtingai nei daugelio įrankių rinkiniai, kurie sujungia tarpinį serverį, sekiklį ir tikslinimo konvejerį, TensorZero kiekvieną išvadą, grįžtamojo ryšio signalą ir optimizavimo vykdymą traktuoja kaip vieno grįžtamojo ryšio ciklo dalį – paverčiant gamybos srautą duomenų rinkiniu, kuris pagerina tavo užklausas, modelius ir maršrutizavimo sprendimus.
Savarankiškai talpinant TensorZero savo VPS serveryje, užklausos, sekos ir grįžtamojo ryšio duomenys lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, be papildomų mokesčių už iškvietimą ar žetonų kvotų stebėjimui. Pridėta „ClickHouse“ duomenų saugykla plečiasi iki milijonų išvadų, o vartai veikia kaip tarpininkas „OpenAI“, „Anthropic“, „Google“, „AWS Bedrock“ ir dešimtims kitų tiekėjų, pasiekiamų per vieną su „OpenAI“ suderinamą API.
Pagrindinės TensorZero savybės
Vieningas LLM šliuzas
Tarpininkaukite OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM ir dešimtis kitų tiekėjų per vieną su OpenAI suderinamą API, parašytą didelio našumo Rust.
Integruotas stebimumas
Kiekviena išvada automatiškai užfiksuojama į ClickHouse su visais įvesties ir išvesties duomenimis, vėlavimu ir kaina – nereikia jokios atskiros sekimo paslaugos.
Gamybos grįžtamojo ryšio kilpa
Pridėkite naudotojų atsiliepimus, vertinimus ir metriką prie bet kokios išvados, kad sukurtumėte paženklintą duomenų rinkinį, kuris skatina užklausų ir modelių optimizavimą.
Automatinis optimizavimas
Vykdyk integruotas darbo eigas, kad patobulintum modelius, išgautum iš didesnių ir palygintum raginimų variantus tiesiogiai iš savo gamybos srauto.
Struktūrizuotas išvedimas
Apibrėžkite schemas, šablonus ir variantus kode, kad raginimų pakeitimai būtų versijuojami, tipų saugūs ir nukreipiami, nereikia iš naujo diegti programos.
Atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas
Su Apache 2.0 licencija ir veikia visiškai tavo infrastruktūroje – tavo užklausos, pėdsakai ir atsiliepimų duomenys niekada nepalieka tavo VPS.
Kodėl verta naudoti TensorZero Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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