Įdiek Weaviate vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo vektorinė duomenų bazė, skirta DI programoms su semantine paieška, hibridine paieška ir LLM integracijomis.
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Ką gali kurti su Weaviate
„Weaviate“ – atvirojo kodo vektorinė duomenų bazė, sukurta DI programoms. Ji saugo duomenų objektus kartu su jų vektoriniais įterpiniais, leidžianti greitą semantinę panašumo paiešką, kuri peržengia raktinių žodžių atitikimo ribas, kad rastų konceptualiai susijusį turinį. Ji palaiko hibridinę paiešką, derinant vektorinius ir raktinių žodžių metodus, optimaliam paieškos tikslumui.
Savarankiškai talpinant „Weaviate“ VPS serveryje, DI programoms suteikiama dedikuota vektorinė saugykla be mokesčių už užklausą ir visiška duomenų rezidencijos kontrolė. Ji integruojasi su pagrindiniais LLM teikėjais, įskaitant „OpenAI“, „Cohere“ ir „Hugging Face“, ir tiesiogiai jungiasi su „LangChain“ ir „LlamaIndex“ RAG apdorojimo linijoms ir semantinės paieškos funkcijoms kurti.
Pagrindinės Weaviate savybės
Semantinė vektorinė paieška
Rasti konceptualiai panašų turinį naudojant vektorines įterptis, o ne tikslų raktinių žodžių atitikimą, kad paieškos rezultatai būtų išmanesni.
Hibridinė paieška
Derinkite vektorių panašumą ir BM25 raktinių žodžių paiešką su konfigūruojamu svoriu, kad pasiektumėte geriausių rezultatų iš abiejų paieškos metodų.
LLM integracijos
Integruoti moduliai jungia Weaviate su OpenAI, Cohere ir Hugging Face, skirti automatiniam įterpimų generavimui ir generatyvioms užklausoms.
GraphQL ir REST API
Užklausk ir valdyk duomenis naudojant GraphQL API arba REST galinius taškus su kliento bibliotekomis, skirtomis Python, JavaScript, Go ir Java.
Daugiarūšis palaikymas
Saugok ir ieškok teksto, vaizdų, garso ir vaizdo objektuose, naudodami tinkamą vektorizatoriaus modulį kiekvienam duomenų tipui.
Kodėl verta naudoti Weaviate Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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