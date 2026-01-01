Įdiek ArangoDB vienu spustelėjimu.
Vietinė daugiamodelė duomenų bazė, palaikanti grafikus, dokumentus ir raktų-verčių duomenis, naudojant vieną bendrą užklausų kalbą.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ArangoDB
ArangoDB yra atvirojo kodo, natyvi daugiatypė duomenų bazė, kuri tvarko grafikus, dokumentus ir rakto-vertės duomenis viename variklyje. Skirtingai nei specializuotos duomenų bazės, kurios apriboja tave vienu duomenų modeliu, ArangoDB leidžia tau maišyti modelius vienoje užklausoje naudojant AQL (ArangoDB užklausų kalbą), panaikinant atskirų sistemų palaikymo skirtingiems duomenų tipams poreikį.
Savarankiškai talpinant ArangoDB, tu įgyji visišką kontrolę savo duomenims, schemoms ir našumo derinimui, be jokių licencijavimo mokesčių ar naudojimo apribojimų. Jos integruota žiniatinklio sąsaja suteikia vizualinį grafikų tyrinėjimą, užklausų vykdymą, kolekcijų valdymą ir serverio stebėjimą be jokių papildomų įrankių.
Pagrindinės ArangoDB savybės
Kelių modelių užklausos
Užklauskite grafikus, dokumentus ir rakto-vertės duomenis kartu viename AQL teiginyje, nejungiant per atskiras duomenų bazes.
Grafo apėjimas
Naršykite ryšius tarp milijonų sujungtų mazgų, naudodami vietinius grafų algoritmus, įskaitant trumpiausią kelią, k trumpiausių kelių ir šablonų atpažinimą.
Integruotas Web UI
Tvarkyk kolekcijas, vykdyk užklausas, vizualizuok grafikus ir stebėk serverio našumą iš naršyklėje pasiekiamo prietaisų skydelio per 8529 prievadą.
Lanksti schema
Saugokite JSON dokumentus be schemos arba nustatykite struktūrą kiekvienai kolekcijai, prisitaikydami prie besikeičiančių duomenų reikalavimų be migracijų.
AQL Galinga
ArangoDB užklausų kalba jungia grafų naršymą, dokumentų filtravimą ir agregavimą išraiškinga, lengvai skaitoma sintakse, panašia į SQL.
Kodėl verta naudoti ArangoDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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