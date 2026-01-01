Įdiek „Datasette“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo įrankis, skirtas naršyti, publikuoti ir dalytis SQLite duomenų bazėmis kaip interaktyviomis svetainėmis ir API.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Datasette
„Datasette“ yra atvirojo kodo daugiafunkcis įrankis duomenims tyrinėti ir publikuoti. Jis paima SQLite duomenų bazės failus ir akimirksniu paverčia juos interaktyviomis, paieškos funkcijas turinčiomis svetainėmis su integruotu JSON API – nereikia jokio „back-end“ programavimo. Žurnalistai, tyrėjai ir duomenų komandos naudoja „Datasette“, kad viešai dalintųsi duomenų rinkiniais, kurtų duomenimis pagrįstas programas ir prototipų principu kurtų analitikos prietaisų skydelius, nevaldydami sudėtingos infrastruktūros.
Savarankiškai talpindamas „Datasette“ savo VPS serveryje, išlaikysi visišką kontrolę jautriems duomenų rinkiniams, galėsi įdiegti pasirinktinius papildinius vizualizavimui ir autentifikavimui, ir gausi nuolatinį, bendrinamą URL adresą kiekvienai užklausai ir lentelės rodiniui, kuriuos tavo duomenys apima.
Pagrindinės Datasette savybės
Momentinis duomenų publikavimas
Įkelk bet kokį SQLite duomenų bazės failą į duomenų tomą ir „Datasette“ iškart jį pateiks kaip naršomą, ieškomą svetainę.
Integruotas JSON API
Kiekviena lentelė, užklausa ir eilutė yra automatiškai pasiekiama kaip JSON API galinis taškas, todėl lengva kurti programas naudojant tavo duomenis.
Galingas SQL naršyklė
Galėsi vykdyti bet kokias SQL užklausas tiesiogiai naršyklėje, su interaktyvia užklausų rengykle ir formatuotomis rezultatų lentelėmis.
Įskiepių ekosistema
Išplėsk „Datasette“ su daugiau nei 100 bendruomenės papildinių, skirtų diagramoms, žemėlapiams, autentifikavimui, viso teksto paieškai ir pasirinktiniams eksporto formatams.
Fasadinis naršymas
Automatiškai sugeneruoti aspektai ir filtrai leidžia vartotojams gilintis į didelius duomenų rinkinius, nerašant jokio SQL.
Kodėl verta naudoti Datasette Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.