Įdiek Form.io vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo formų kūrimo ir duomenų valdymo API platforma, skirta kurti, įterpti ir valdyti dinamines formas.
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Ką gali kurti su Form.io
„Form.io“ yra atvirojo kodo formų kūrimo ir API platforma, kuri leidžia kūrėjams kurti sudėtingas formas, valdyti pateikimus ir kurti duomenimis pagrįstas programas. Ji sujungia vizualų „tempk ir mesk“ formų kūrimo įrankį su galinga REST API posisteme, todėl formas lengva integruoti į bet kokią žiniatinklio ar mobiliąją programą.
Savarankiškas „Form.io“ talpinimas suteikia tau visišką formų duomenų ir pateikimų nuosavybę. Organizacijos, tvarkančios jautrią informaciją – apklausų atsakymus, klientų registracijos formas ar vidinius darbo procesus – gauna naudos viską laikydamos savo infrastruktūroje, be mokesčių už kiekvieną pateikimą ir su visišku duomenų suverenumu.
Pagrindinės Form.io savybės
Vizualinė formų rengyklė
Nuvelkamasis redaktorius palaiko teksto laukus, failų įkėlimą, įdėtąsias formas ir sąlyginę logiką, nerašant kodo.
Automatiškai sugeneruotas REST API
Kiekviena forma automatiškai sugeneruoja REST API, skirtą kūrimui, skaitymui ir pateiktų duomenų valdymui iš bet kurios programos.
Prieigos kontrolė pagal vaidmenis
Valdyk, kas gali teikti, peržiūrėti ar administruoti formas, naudodamas išsamų vaidmenų ir leidimų valdymą.
Pasirinktiniai pateikimo veiksmai
Suaktyvinti „webhooks“, siųsti el. laiškus arba automatiškai transformuoti duomenis, kai pateikiama forma.
Įterpiamas JavaScript SDK
Įterpkite formas į React, Angular, Vue arba bet kokią žiniatinklio programą naudodami oficialų „Form.io“ „JavaScript“ SDK.
Kodėl verta naudoti Form.io Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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