Įdiek FossFLOW vienu spustelėjimu.
Į privatumą orientuotas, naršyklėje veikiantis izometrinis diagramų kūrimo įrankis, skirtas infrastruktūrai ir sistemų architektūrai vizualizuoti.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su FossFLOW
„FossFLOW“ yra atvirojo kodo progresyvioji žiniatinklio programa, skirta kurti profesionalias izometrines infrastruktūros diagramas tiesiai tavo naršyklėje. Skirtingai nuo debesų diagramų kūrimo įrankių, kurie saugo tavo architektūros dokumentaciją trečiųjų šalių serveriuose, „FossFLOW“ veikia visiškai kliento pusėje. Su automatiniu išsaugojimu kas 5 sekundes, JSON eksportu ir palaikymu neprisijungus, ji visada leidžia tau kontroliuoti jautrias tinklo topologijas ir sistemų projektus.
Įdiegus „FossFLOW“ tavo VPS serveryje, pridedamas diagramų išsaugojimas serverio pusėje, todėl diagramos išlieka po naršyklės sesijų ir yra prieinamos visai tavo komandai iš bet kurio įrenginio – nereikia siųsti failų el. paštu ar pasikliauti komercinėmis platformomis, kurioms taikoma duomenų saugojimo politika ir kurios yra pažeidžiamos saugumo pažeidimų.
Pagrindinės FossFLOW savybės
Projekcinis diagramų sudarymas
Kurk 3D stiliaus izometrines diagramas, kurios aiškiau perteikia infrastruktūros išdėstymus, stovų konfigūracijas ir sistemų lygius nei plokščios 2D diagramos.
Automatiškai išsaugoma kas 5 sek.
Darbas išsaugomas automatiškai kas 5 sekundes, pašalinant riziką prarasti pažangą ilgų diagramų kūrimo sesijų metu.
Neprisijungus pagalba
Kurk ir redaguok diagramas be interneto ryšio — visas apdorojimas vyksta tavo naršyklėje, nereikalaujant jokių serverio užklausų.
JSON Importas ir eksportas
Dalinkitės diagramomis kaip nešiojamaisiais JSON failais arba importuokite esamas diagramas redagavimui, neįstrigdami nuosavuose formatuose.
Nereikia paskyrų
Programa nereikalauja vartotojo registracijos ar autentifikavimo, todėl ji iškart pasiekiama bet kuriam tavo komandos nariui.
Kodėl verta naudoti FossFLOW Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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