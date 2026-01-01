Įdiek Icinga 2 vienu spustelėjimu
Atvirojo kodo stebėjimo platforma, skirta serveriams, paslaugoms ir metrikoms, su galinga DSL ir REST API.
Rinkis VPS planą Icinga 2
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Icinga 2
„Icinga 2“ yra modernus „Nagios“ įpėdinis, perrašytas C++ kalba siekiant našumo ir sukurtas remiantis galinga konfigūracijos DSL, vietine REST API ir prijungiamais funkcijų moduliais. Jis tikrina pagrindinių kompiuterių, paslaugų, tinklo įrenginių ir programų prieinamumą, apskaičiuoja būsenos perėjimus ir prastovas bei suaktyvina pranešimus, kai kas nors sugenda – visa tai palaiko tūkstančiai esamų su „Nagios“ suderinamų įskiepių.
Šis šablonas sujungia „Icinga 2“ su „Icinga DB“, „Redis“ palaikomu sinchronizavimo demonu ir „Icinga Web 2“, kad iš karto gautum visą stebėjimo paketą su modernia valdymo panele. Savarankiškas talpinimas savo VPS serveryje leidžia visus įspėjimus, metrikas ir pagrindinių kompiuterių inventorių laikyti tavo valdomoje infrastruktūroje, be mokesčių už kiekvieną pagrindinį kompiuterį ar priklausomybės nuo tiekėjo.
Pagrindinės Icinga 2 savybės
Suderinamas su Nagios įskiepiais
Pakartotinai naudoja visą Nagios papildinių ekosistemą, todėl esami patikros scenarijai, skirti HTTP, SMTP, diskui, procesoriui, duomenų bazėms ir sertifikatams, veikia be pakeitimų.
Modernus interneto valdymo skydelis
„Icinga Web 2“ su „Icinga DB“ moduliu pateikia greitą sąrašo, filtravimo ir detalių vartotojo sąsają su tamsiuoju režimu, masiniu patvirtinimu ir modaliniu prastovų planavimu.
Galingas konfigūracijos DSL
Taisyklės, šablonai ir pagrindinių kompiuterių grupės leidžia apibrėžti šimtų pagrindinių kompiuterių stebėseną vos keliomis eilutėmis, užuot kartojus atskirus blokus kiekvienam pagrindiniam kompiuteriui.
REST API ir įvykiai
Visas REST API, skirtas serveriams, paslaugoms, prastovoms, komentarams ir patvirtinimams, užtikrina automatizavimą, valdymo pultus ir ChatOps integracijas.
Icinga DB srautinis sinchronizavimas
„Redis“ palaikomas sinchronizavimo demonas transliuoja kiekvieną patikrinimo rezultatą ir būsenos pasikeitimą į „MariaDB“, kad žiniatinklio vartotojo sąsaja visada atspindėtų gyvą būseną su minimaliu vėlavimu.
Paskirstytasis stebėjimas
Pagrindinis konteineris vėliau gali priimti palydovines ir agentų zonas, leidžiantis tau išplėsti iki kelių duomenų centrų iš to paties konfigūracijos medžio.
Kodėl verta naudoti Icinga 2 Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.