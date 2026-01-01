Įdiek Paisa vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo asmeninių finansų sekiklis, naudojantis dvejybine apskaita, skirtas visapusiškam turto, išlaidų ir grynosios vertės matomumui.
Rinkis VPS planą Paisa
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Paisa
Paisa yra savarankiškai talpinama asmeninių finansų sekimo priemonė, sukurta remiantis dvejybinio įrašo apskaitos modeliu. Ji suteikia tau tikslų, išsamų finansų vaizdą – turtą, įsipareigojimus, pajamas, išlaidas ir grynąją vertę – sekamus naudojant paprasto teksto žurnalo failus, kuriuos visiškai valdai tu. Skirtingai nuo debesies pagrindu veikiančių finansų programėlių, visi tavo duomenys lieka tavo serveryje be jokių prenumeratos mokesčių ir be trečiųjų šalių, pasiekiančių tavo finansinius įrašus.
Žiniatinklio sąsaja tavo apskaitos žurnalą paverčia interaktyviomis prietaisų skydeliais: išlaidų suskirstymais pagal kategorijas, turto paskirstymo diagramomis, pensijos tikslų prognozėmis ir investicijų grąžos stebėjimu investiciniams fondams bei akcijoms. Kelių valiutų palaikymas tvarko finansus, paskirstytus skirtingose šalyse ar turto klasėse.
Pagrindinės Paisa savybės
Dvigubas įrašas
Kiekviena operacija įrašoma su atitinkamais debeto ir kredito įrašais, suteikiant tau matematiškai tikslų sekimą, kuris automatiškai aptinka klaidas.
Grynosios vertės valdymo skydelis
Vienas vaizdas apjungia visą turtą ir įsipareigojimus laikui bėgant, parodydamas, kaip tavo bendra finansinė padėtis keičiasi kas mėnesį.
Investicijų grąžos stebėjimas
Stebėk investicinių fondų ir akcijų rezultatus su XIRR skaičiavimais, kad visada žinotum faktinę metinę grąžą iš kiekvienos investicijos.
Biudžeto ir faktinių duomenų analizė
Palygink savo planuotas išlaidas su realiomis išlaidomis pagal kategorijas, kad nustatytum, kur iš tikrųjų keliauja tavo pinigai, palyginti su tuo, kur planavai juos išleisti.
Paprasto teksto duomenų failai
Visi finansiniai duomenys yra saugomi žmogaus skaitomuose žurnalo failuose, kuriuos galima redaguoti, versijuoti ir kurių atsargines kopijas kurti nepriklausomai nuo programos.
Kodėl verta naudoti Paisa Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.