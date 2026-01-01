Įdiek Homebridge vienu spustelėjimu.
Lengvas HomeKit tiltas, jungiantis ne Apple išmaniuosius namų įrenginius su Siri ir „Apple Home“ programėle, naudojant įskiepius.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Homebridge
Homebridge yra lengvas Node.js serveris, emuliuojantis iOS HomeKit API, leidžiantis valdyti per Siri ir integruoti su Home programėle tūkstančiams įrenginių, kurie natūraliai nepalaiko Apple ekosistemos. Su daugiau nei 2 000 bendruomenės sukurtų įskiepių, jis sujungia išmaniuosius šviestuvus, termostatus, kameras ir apsaugos sistemas iš tokių prekių ženklų kaip Ring, Nest, TP-Link ir Tuya į vieningą HomeKit patirtį.
Homebridge paleidimas VPS serveryje užtikrina 24/7 prieinamumą tavo HomeKit automatizavimui, nepriklausomai nuo vietinės elektros energijos ar tinklo sąlygų, su nuolatine įskiepių konfigūracija ir patikima nuotoline prieiga iš bet kurios pasaulio vietos.
Pagrindinės Homebridge savybės
2 000+ įrenginių įskiepių
Bendruomenės įskiepiai apima beveik visus išmaniųjų namų prekių ženklus ir protokolus, leidžiančius tau pridėti bet kokį įrenginį prie HomeKit, nepakeičiant aparatinės įrangos.
Žiniatinklio konfigūracijos sąsaja
„Homebridge Config UI X“ suteikia naršyklės sąsają įskiepių diegimui, įrenginių valdymui ir žurnalų peržiūrai be komandų eilutės prieigos.
Vaikinis tilto režimas
Atskirk papildinius į atskirus antrinius tiltus, kad vienas netinkamai veikiantis papildinys neužblokuotų visos tavo „HomeKit“ sąrankos.
Automatiniai įskiepių atnaujinimai
Atrask, įdiek ir atnaujink įskiepius tiesiogiai iš žiniatinklio sąsajos, kad įrenginių integracijos būtų naujausios be rankinių SSH sesijų.
Atsarginė kopija ir atkūrimas
Integruota atsarginio kopijavimo funkcija apsaugo tavo įskiepių konfigūracijas ir „HomeKit“ susiejimo duomenis nuo atsitiktinio praradimo.
Kodėl verta naudoti Homebridge Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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