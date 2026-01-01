Įdiek ServerStatus vienu spustelėjimu.
Lengvas kelių serverių stebėjimo skydelis, kuris apjungia realiojo laiko metriką iš visų tavo serverių viename rodinyje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ServerStatus
„ServerStatus“ yra atvirojo kodo kelių serverių stebėjimo sistema, kuri renka procesoriaus, atminties, disko ir tinklo metriką iš bet kokio skaičiaus nuotolinių mašinų ir pateikia juos viename realaus laiko web prietaisų skydelyje. Kiekviename stebimame serveryje veikia lengvas kliento agentas, kuris siunčia ataskaitas į centrinį „ServerStatus“ serverį, todėl lengva gauti vieningą visos tavo infrastruktūros vaizdą nediegiant sudėtingos stebėjimo sistemos.
Savarankiškai hostinant „ServerStatus“ savo VPS serveryje, visa infrastruktūros metrika lieka privati ir tavo kontrolėje. Web prietaisų skydelis atnaujinamas realiuoju laiku ir nereikalauja duomenų bazės, sudėtingo konfigūracijos proceso ir jokių išorinių priklausomybių — tik vieno konteinerio ir konfigūracijos failo, kuriame nurodyti tavo serveriai.
Pagrindinės ServerStatus savybės
Kelių serverių agregavimas
Rinkite ir rodykite metrikas iš neriboto skaičiaus nuotolinių serverių vienoje centralizuotoje valdymo panelėje, nereikalaujant atskirų diegimų kiekvienam serveriui.
Realaus laiko prietaisų skydelis
Tiesiogiai atnaujinama žiniatinklio vartotojo sąsaja iš pirmo žvilgsnio rodo procesoriaus apkrovą, atminties naudojimą, disko vietą ir tinklo pralaidumą kiekvienam stebimam serveriui.
Lengvi kliento agentai
Nuotoliniai serveriai vykdo minimalų Python arba shell klientą, kuris teikia metriką per paprastą TCP ryšį, su beveik nulinėmis resursų sąnaudomis.
Stebėjimo įspėjimai
Nustatykite išraiška pagrįstas įspėjimo taisykles procesoriaus, atminties ir tinklo sąlygoms ir siųskite pranešimus per konfigūruojamus „webhook“ atgalinius iškvietimus.
Svetainės ir SSL stebėjimas
Stebėk HTTP/HTTPS galinius taškus ir SSL sertifikatų galiojimo pabaigą kartu su serverio metrikomis viename prietaisų skydelyje.
Kodėl verta naudoti ServerStatus Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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