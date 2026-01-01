Įdiek „Verdaccio“ vienu spustelėjimu.
Lengvas privatus npm tarpinis registras, skirtas publikuoti, talpinti ir valdyti JavaScript paketus jūsų komandoje.
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Ką gali kurti su Verdaccio
Verdaccio yra lengvas, atvirojo kodo privatus npm registras, leidžiantis komandoms publikuoti vidinius paketus ir tarpininkauti viešajam npm registrui. Skirtingai nei talpinami registrai, kurie apmokestina už kiekvieną vartotoją arba taiko užklausų limitus, Verdaccio veikia visiškai jūsų infrastruktūroje – suteikdamas jums greitą, vietinę npm paketų talpyklą kartu su saugia saugykla jūsų privatiems JavaScript moduliams.
Savarankiškas talpinimas su Verdaccio pašalina jūsų kūrimo procesų priklausomybę nuo išorinio npm prieinamumo, pagreitina diegimus per vietinį talpinimą ir apsaugo nuosavybės teise saugomą kodą nuo viešųjų registrų. Jis yra visiškai suderinamas su npm, Yarn ir pnpm be jokių kliento pusės konfigūracijos pakeitimų, išskyrus nukreipimą į jūsų registro URL.
Pagrindinės Verdaccio savybės
Privatus paketų publikavimas
Paskelbk ir platink vidinius npm paketus savo komandoje, neatskleidžiant jų viešajai saugyklai.
npm proxy ir talpykla
Automatiškai atspindi viešuosius npm paketus vietoje, kad diegimai išliktų greiti ir patikimi net tada, kai npm yra nepasiekiamas.
Suderinama su npm, Yarn, pnpm
Veikia iškart su visomis pagrindinėmis JavaScript paketų tvarkyklėmis – nereikia jokių specialių kliento įskiepių ar apvalkalų.
Integruotas autentifikavimas
Valdyk vartotojų prieigą naudodamas htpasswd autentifikavimą, kad galėtum kontroliuoti, kas gali publikuoti ar diegti paketus.
Žiniatinklio UI
Naršyk paketus, peržiūrėk versijas ir ieškok savo registre per švarią integruotą žiniatinklio sąsają.
Įskiepių ekosistema
Išplėsti saugyklą, autentifikavimą ir tarpinę programinę įrangą pasitelkiant gausią įskiepių sistemą, siekiant integruoti su S3, LDAP ar individualizuotomis darbo eigomis.
Kodėl verta naudoti Verdaccio Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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