Iki 69 % nuolaida eKuiper

Įdiek eKuiper vienu spustelėjimu.

Lengvas SQL ir taisyklių variklis, skirtas realaus laiko srautų analizei su IoT duomenimis krašte.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek eKuiper vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su eKuiper

„LF Edge eKuiper“ yra „Linux Foundation Edge“ projektas, kuris suteikia realaus laiko srautų apdorojimą ir taisyklėmis pagrįstą analizę ribotų išteklių kraštiniams įrenginiams. Užimdamas vos apie 10 MB vietos, jis renka duomenis iš MQTT brokerių, HTTP galinių taškų, Kafka, failų šaltinių ir dešimčių kitų protokolų, ir juos transformuoja realiuoju laiku, naudodamas pažįstamą SQL sintaksę arba vizualų „vilk ir numesk“ taisyklės redaktorių.

Patalpinus eKuiper savo VPS serveryje, visas IoT analizės procesas atsiduria tavo rankose — jutiklių duomenys, verslo taisyklės ir mašininio mokymosi išvados lieka tavo valdomoje infrastruktūroje, be jokių debesies mokesčių už pranešimą ir be priklausomybės nuo aukštesnio lygio tiekėjų. Šis šablonas sujungia eKuiper variklį su oficialia žiniatinklio valdymo sąsaja, skirta vizualiam srautų ir taisyklių kūrimui.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės eKuiper savybės

SQL srautų apdorojimas

Filtruok, agreguok, junk ir transformuok realaus laiko daiktų interneto (IoT) srautus, naudojant ANSI SQL sintaksę, užuot rašius pasirinktinį Go ar Java kodą.

Vaizdinių taisyklių tvarkyklė

Komplektuojama žiniatinklio konsolė leidžia tau kurti srautus, taisykles ir duomenų srautus naudojant vilkimo ir numetimo grafinį redaktorių, neliečiant konfigūracijos failų.

MQTT ir Kafka natyvus

Aukščiausios klasės jungtys, skirtos MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis ir InfluxDB, supaprastina pramoninių jutiklių ir pranešimų tarpininkų prijungimą.

ML spėjimas krašte

Gali įterpti „TensorFlow Lite“ ir ONNX modelius tiesiogiai į SQL užklausas, kad vykdytum anomalijų aptikimą ir klasifikavimą srautiniuose jutiklių duomenyse.

Nedidelis kraštinis pėdsakas

Variklis veikia maždaug 10 MB atminties, todėl patogiai diegiamas į lengvus VPS planus kartu su kitomis programomis.

Įskiepio išplečiamumas

Išplėsk eKuiper su pasirinktiniais Go, Python arba nešiojamaisiais papildiniais, kad pridėtum nuosavus šaltinius, duomenų imtuvus ir SQL funkcijas, pritaikytas tavo darbo krūviui.

Kodėl verta naudoti eKuiper Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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