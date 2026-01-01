Įdiek eKuiper vienu spustelėjimu.
Lengvas SQL ir taisyklių variklis, skirtas realaus laiko srautų analizei su IoT duomenimis krašte.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su eKuiper
„LF Edge eKuiper“ yra „Linux Foundation Edge“ projektas, kuris suteikia realaus laiko srautų apdorojimą ir taisyklėmis pagrįstą analizę ribotų išteklių kraštiniams įrenginiams. Užimdamas vos apie 10 MB vietos, jis renka duomenis iš MQTT brokerių, HTTP galinių taškų, Kafka, failų šaltinių ir dešimčių kitų protokolų, ir juos transformuoja realiuoju laiku, naudodamas pažįstamą SQL sintaksę arba vizualų „vilk ir numesk“ taisyklės redaktorių.
Patalpinus eKuiper savo VPS serveryje, visas IoT analizės procesas atsiduria tavo rankose — jutiklių duomenys, verslo taisyklės ir mašininio mokymosi išvados lieka tavo valdomoje infrastruktūroje, be jokių debesies mokesčių už pranešimą ir be priklausomybės nuo aukštesnio lygio tiekėjų. Šis šablonas sujungia eKuiper variklį su oficialia žiniatinklio valdymo sąsaja, skirta vizualiam srautų ir taisyklių kūrimui.
Pagrindinės eKuiper savybės
SQL srautų apdorojimas
Filtruok, agreguok, junk ir transformuok realaus laiko daiktų interneto (IoT) srautus, naudojant ANSI SQL sintaksę, užuot rašius pasirinktinį Go ar Java kodą.
Vaizdinių taisyklių tvarkyklė
Komplektuojama žiniatinklio konsolė leidžia tau kurti srautus, taisykles ir duomenų srautus naudojant vilkimo ir numetimo grafinį redaktorių, neliečiant konfigūracijos failų.
MQTT ir Kafka natyvus
Aukščiausios klasės jungtys, skirtos MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis ir InfluxDB, supaprastina pramoninių jutiklių ir pranešimų tarpininkų prijungimą.
ML spėjimas krašte
Gali įterpti „TensorFlow Lite“ ir ONNX modelius tiesiogiai į SQL užklausas, kad vykdytum anomalijų aptikimą ir klasifikavimą srautiniuose jutiklių duomenyse.
Nedidelis kraštinis pėdsakas
Variklis veikia maždaug 10 MB atminties, todėl patogiai diegiamas į lengvus VPS planus kartu su kitomis programomis.
Įskiepio išplečiamumas
Išplėsk eKuiper su pasirinktiniais Go, Python arba nešiojamaisiais papildiniais, kad pridėtum nuosavus šaltinius, duomenų imtuvus ir SQL funkcijas, pritaikytas tavo darbo krūviui.
Kodėl verta naudoti eKuiper Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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