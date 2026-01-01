Įdiek DeepWiki Open vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo dirbtinio intelekto wiki generatorius, kuris bet kurią GitHub, GitLab ar Bitbucket saugyklą paverčia interaktyvia dokumentacijos svetaine.
Rinkis VPS planą DeepWiki Open
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DeepWiki Open
„DeepWiki Open“ yra originalios „DeepWiki“ koncepcijos savarankiškai priglobiama realizacija, kuri automatiškai paverčia viešąsias ar privačias kodo saugyklas gražiai sutvarkytomis, naršomomis vikipedijomis. Ji analizuoja tavo kodo bazę, generuoja išsamius architektūros ir modulių paaiškinimus ir atvaizduoja interaktyvias diagramas, kurios rodo, kaip komponentai jungiasi – taip sutaupydama komandoms valandų valandas rankinio dokumentavimo darbo.
Savarankiškai priglobiant „DeepWiki Open“, nuosavas išeities kodas, įterptiniai duomenys (embeddings) ir sugeneruota dokumentacija lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje. Tu naudoji savo LLM teikėjo raktus, skirtus „Google Gemini“, „OpenAI“ ar „OpenRouter“, todėl moki tik už naudojamą išvadą (inference) ir išvengi privačių saugyklų siuntimo per trečiosios šalies SaaS.
Pagrindinės DeepWiki Open savybės
Automatinis wiki generavimas
Nukreipk jį į bet kurią GitHub, GitLab ar Bitbucket saugyklą ir gauk struktūrizuotą, kelių puslapių wiki, nerašydamas nė vienos dokumentacijos eilutės ranka.
Vizualinės architektūros diagramos
„Mermaid“ diagramos generuojamos kartu su tekstu, kad vizualizuotų duomenų srautą, modulių ryšius ir iškvietimo kelius, o skaitytojai galėtų greičiau suprasti kodų bazę.
Atsinešk savo LLM
Prijunk Google Gemini, OpenAI, OpenRouter arba vietinius „Ollama“ modelius, kad galėtum kontroliuoti tiek modelio kokybę, tiek kainą už žetoną.
Privataus saugyklos palaikymas
Autentifikuokis asmeniniais prieigos raktais, kad galėtum analizuoti privačias saugyklas savo valdomoje infrastruktūroje, išlaikydamas nuosavą kodą už trečiųjų šalių paslaugų ribų.
Integruota „Ask“ funkcija
Atlikite užklausą indeksuotoje saugykloje natūralia kalba, naudodami generavimą, papildytą paieška, kuris atsakymus pagrindžia tikruoju pirminiu kodu, o ne išgalvotais spėjimais.
Neprivaloma prieigos kontrolė
Įjunkite autorizacijos kodo reikalavimą, kad apribotumėte prieigą prie wiki generatoriaus, kai jis veikia viešai pasiekiamame domene.
Kodėl verta naudoti DeepWiki Open Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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