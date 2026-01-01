Įdiek Kaneo vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo projektų valdymo įrankis, sukurtas paprastumui, su kanban lentomis, užduočių sekimu ir GitHub integracija.
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Ką gali kurti su Kaneo
Kaneo yra savarankiškai talpinama projektų valdymo programa, kuri orientuojasi į tai, kad komandos gautų tai, ko joms reikia, be nereikalingo sudėtingumo. Ji organizuoja darbą per projektus, užduotis ir kanban lentas, su realaus laiko bendradarbiavimu per „WebSocket“ jungtis, kad komandos nariai matytų atnaujinimus neatnaujindami puslapio.
Skirtingai nuo įmonių projektų valdymo įrankių, kurie prideda retai naudojamų funkcijų sluoksnius, Kaneo yra sukurta su minimalia sąsaja. Ji integruojasi su „GitHub“ saugyklomis, kad susietų kodo pakeitimus su projekto užduotimis, ir palaiko „GitHub OAuth“, kad komandos galėtų autentifikuotis naudodamos esamas kūrėjų paskyras. Visi projekto duomenys saugomi „PostgreSQL“ duomenų bazėje jūsų pačių infrastruktūroje.
Pagrindinės Kaneo savybės
Kanban užduočių lentos
Vizualizuok projekto darbą kaip judančias užduočių korteles per darbo eigos stulpelius, kad visa komanda matytų, kas vykdoma ir kas atlikta.
GitHub integracija
Prijunk GitHub saugyklas prie projektų ir sinchronizuok kodo veiklą tiesiai į projekto laiko juostą, nepereinant tarp įrankių.
Bendradarbiavimas realiuoju laiku
„WebSocket“ ryšiai nedelsiant siunčia lentos atnaujinimus visiems aktyviems komandos nariams, todėl lenta visada atspindi dabartinę būseną be rankinio atnaujinimo.
GitHub OAuth prisijungti
Komandos nariai prisijungia naudodami savo esamas GitHub paskyras, todėl nereikia tvarkyti atskiro prisijungimo duomenų rinkinio projekto įrankiui.
Minimalistinis dizainas
„Kaneo“ tiekia tik tas funkcijas, kurias komandos iš tiesų naudoja – projektus, užduotis ir lentas – be konfigūracijos sudėtingumo, būdingo verslo lygio alternatyvoms.
Kodėl verta naudoti Kaneo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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