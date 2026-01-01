Įdiek Pocket ID vienu spustelėjimu.
OIDC teikėjas, skirtas tik prieigos raktams, kuris suteikia vieningąjį prisijungimą be slaptažodžio visoms tavo savarankiškai talpinamoms programoms.
Rinkis VPS planą Pocket ID
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Pocket ID
„Pocket ID“ yra lengvas, atvirojo kodo OIDC tapatybės teikėjas, turintis esminį skirtumą: jis palaiko tik prisijungimo raktus (passkeys) autentifikavimui, be jokio prisijungimo slaptažodžiu. Vartotojai prisijungimo raktą užregistruoja vieną kartą – naudodami savo telefoną, aparatinės įrangos raktą arba biometrinius duomenis – ir nuo to momento prisijungia prie bet kurios prijungtos programėlės vienu gestu.
Savo VPS serveryje talpindamas „Pocket ID“, gauni vieno prisijungimo (single sign-on) sluoksnį visoms savo savarankiškai talpinamoms paslaugoms, neįdiegdamas sudėtingos tapatybės platformos. Vienas konteineris su integruota „SQLite“ saugykla reiškia, kad nereikia nieko prižiūrėti – prijunk savo programėles kaip OIDC klientus ir pašalink slaptažodžius iš viso savo savarankiškai talpinamo steko.
Pagrindinės Pocket ID savybės
Tik „Passkey“ autentifikavimas
Autentifikavimas vyksta išskirtinai naudojant „WebAuthn“ prisijungimo raktus — jokių slaptažodžių, kuriuos reikėtų tvarkyti, kurie galėtų nutekėti ar kuriuos reikėtų atkurti visose prijungtose programose.
OIDC teikėjas
Veikia kaip standartus atitinkantis „OpenID Connect“ teikėjas, todėl bet kuri programėlė, palaikanti OIDC, gali perduoti autentifikavimą „Pocket ID“.
Vartotojų savitarnos portalas
Vartotojai tvarko savo prisijungimo raktus, aktyvias sesijas ir autorizuotas programas per aiškų savitarnos prietaisų skydelį.
LDAP integracija
Prisijunk prie esamo LDAP arba Active Directory, kad importuotum vartotojus, užuot rankiniu būdu tvarkęs paskyras sistemoje „Pocket ID“.
Audito žurnalas
Stebėk kiekvieną prisijungimą, prisijungimo rakto registraciją ir kliento autorizacijos įvykį su integruotu paieškos audito žurnalu.
Kodėl verta naudoti Pocket ID Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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