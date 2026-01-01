Iki 69 % nuolaida Pocket ID

Įdiek Pocket ID vienu spustelėjimu.

OIDC teikėjas, skirtas tik prieigos raktams, kuris suteikia vieningąjį prisijungimą be slaptažodžio visoms tavo savarankiškai talpinamoms programoms.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Pocket ID vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Pocket ID

„Pocket ID“ yra lengvas, atvirojo kodo OIDC tapatybės teikėjas, turintis esminį skirtumą: jis palaiko tik prisijungimo raktus (passkeys) autentifikavimui, be jokio prisijungimo slaptažodžiu. Vartotojai prisijungimo raktą užregistruoja vieną kartą – naudodami savo telefoną, aparatinės įrangos raktą arba biometrinius duomenis – ir nuo to momento prisijungia prie bet kurios prijungtos programėlės vienu gestu.

Savo VPS serveryje talpindamas „Pocket ID“, gauni vieno prisijungimo (single sign-on) sluoksnį visoms savo savarankiškai talpinamoms paslaugoms, neįdiegdamas sudėtingos tapatybės platformos. Vienas konteineris su integruota „SQLite“ saugykla reiškia, kad nereikia nieko prižiūrėti – prijunk savo programėles kaip OIDC klientus ir pašalink slaptažodžius iš viso savo savarankiškai talpinamo steko.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Pocket ID savybės

Tik „Passkey“ autentifikavimas

Autentifikavimas vyksta išskirtinai naudojant „WebAuthn“ prisijungimo raktus — jokių slaptažodžių, kuriuos reikėtų tvarkyti, kurie galėtų nutekėti ar kuriuos reikėtų atkurti visose prijungtose programose.

OIDC teikėjas

Veikia kaip standartus atitinkantis „OpenID Connect“ teikėjas, todėl bet kuri programėlė, palaikanti OIDC, gali perduoti autentifikavimą „Pocket ID“.

Vartotojų savitarnos portalas

Vartotojai tvarko savo prisijungimo raktus, aktyvias sesijas ir autorizuotas programas per aiškų savitarnos prietaisų skydelį.

LDAP integracija

Prisijunk prie esamo LDAP arba Active Directory, kad importuotum vartotojus, užuot rankiniu būdu tvarkęs paskyras sistemoje „Pocket ID“.

Audito žurnalas

Stebėk kiekvieną prisijungimą, prisijungimo rakto registraciją ir kliento autorizacijos įvykį su integruotu paieškos audito žurnalu.

Kodėl verta naudoti Pocket ID Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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