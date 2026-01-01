Įdiek Universal Media Server vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo, su DLNA suderinamas medijos serveris, skirtas vaizdo įrašų, muzikos ir nuotraukų transliavimui į bet kurį suderinamą televizorių, konsolę ar grotuvą.
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Ką gali kurti su Universal Media Server
Universal Media Server yra atvirojo kodo, su DLNA suderinamas medijos serveris, kuris transliuoja vaizdo įrašus, muziką ir nuotraukas į bet kurį suderinamą atkūrimo įrenginį – įskaitant išmaniuosius televizorius, žaidimų konsoles, „Blu-ray“ grotuvus ir mobiliąsias programėles. Jis atlieka transkodavimą realiuoju laiku formatams, kurių nepalaiko tikslinis įrenginys, naudodamas FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth ir VLC kaip apdorojimo sistemas.
Integruota žiniatinklio sąsaja leidžia tau konfigūruoti medijos aplankus, transkodavimo profilius ir prijungtų įrenginių nustatymus iš bet kurios naršyklės. Nereikia jokios išorinės duomenų bazės – Universal Media Server saugo savo konfigūraciją lokaliai ir automatiškai kuria metaduomenų talpyklas. Savo serverio talpinimas tavo VPS serveryje leidžia tau kontroliuoti visą medijos srautą.
Pagrindinės Universal Media Server savybės
DLNA ir UPnP srautinis perdavimas
Transliuoja vaizdo įrašus, garso įrašus ir nuotraukas į bet kurį DLNA arba UPnP suderinamą įrenginį – išmaniuosius televizorius, konsoles, „Blu-ray“ grotuvus ir mobiliąsias programėles.
Dinaminis perkodavimas
Automatiškai konvertuoja mediją į formatą, kurį palaiko tikslinis įrenginys, naudodamas FFmpeg, MEncoder, VLC ir kitus komplektuojamus transkoderius.
Žiniatinklio valdymo sąsaja
Konfigūruokite medijos aplankus, įrenginių profilius ir perkodavimo nustatymus iš naršyklės pagrindu veikiančios administratoriaus sąsajos be komandų eilutės prieigos.
Platus formatų palaikymas
Palaiko beveik visus vaizdo ir garso formatus, įskaitant MKV, AVI, MP4, FLAC ir kitus, su automatiniu kodekų aptikimu kiekvienam įrenginiui.
Nereikia duomenų bazės
Konfigūracijos ir metaduomenų talpyklos saugomos kaip vietiniai failai – nereikia jokios atskiros duomenų bazės paslaugos serveriui paleisti.
Kodėl verta naudoti Universal Media Server Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
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Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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