Įdiek TeslaMate vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas duomenų registratorius tavo Tesla automobiliui, kuris įrašo kiekvieną važiavimą, įkrovimą ir kelionės statistiką su gražiais Grafana prietaisų skydeliais.
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Ką gali kurti su TeslaMate
„TeslaMate“ yra atvirojo kodo duomenų registratorius, skirtas „Tesla“ savininkams, kuris jungiasi prie „Tesla“ API, nuolat renka tavo automobilio telemetrijos duomenis ir saugo kiekvieną kelionę, įkrovimą, programinės įrangos atnaujinimą bei prastovos įvykį „PostgreSQL“ duomenų bazėje. Sukurtas naudojant švarią „Phoenix“ žiniatinklio programą ir specialų „Grafana“ egzempliorių su dviem dešimtimis iš anksto sukurtų prietaisų skydelių, jis suteikia tau istorinę įžvalgą apie efektyvumą, baterijos degradaciją, įkrovimo išlaidas ir vairavimo įpročius, kurių „Tesla“ programėlė neatskleidžia.
Savarankiškas „TeslaMate“ talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko kiekvieno nuvažiuoto kilometro duomenis privačius – jokia trečiųjų šalių analizės paslauga negauna tavo kelionių vietų, įkrovimo istorijos ar pabudimo modelių. Pridėti „PostgreSQL“, „Grafana“ ir „MQTT“ brokeris veikia visiškai tavo VPS serveryje, o tu prisijungi prie „TeslaMate“ vieną kartą su savo „Tesla“ paskyra, kad pradėtum rinkti duomenis.
Pagrindinės TeslaMate savybės
Vairavimo ir įkrovimo registravimas
Nuolatinis stebėjimas fiksuoja kiekvieną kelionę, įkrovimo sesiją, programinės įrangos atnaujinimą ir parkavimo įvykį su tiksliu pradžios ir pabaigos laiku bei vietomis.
Iš anksto sukurti Grafana prietaisų skydeliai
Dvi dešimtys prietaisų skydelių iš karto vizualizuoja efektyvumą, nuvažiuojamą atstumą, įkrovimo išlaidas, padangų nusidėvėjimą ir akumuliatoriaus degradaciją – nereikia jokios Grafana sąrankos.
Kelionės ir adresų nustatymas
Atvirkštinis geokodavimas neapdorotas GPS koordinates paverčia pavadintais adresais, kad kelionių istorijoje būtų rodomi tikri vietovių pavadinimai, o ne koordinatės.
Baterijos būklės stebėjimas
Ilgalaikės baterijos nusidėvėjimo grafikai ir prognozuojamas talpos praradimas padeda tau priimti pagrįstus sprendimus dėl pakeitimo ar garantinių pretenzijų.
Įkrovimo išlaidų ataskaitos
Konfigūruokite tarifus pagal vietą, kad apskaičiuotumėte tikslias įkrovimo išlaidas už sesiją, mėnesio sąskaitos sąmatas ir sutaupytas lėšas, palyginti su benzinu.
MQTT integracija
Automobilio būsena realiuoju laiku, transliuojama per MQTT, integruojasi su „Home Assistant“, „openHAB“ ar bet kuria namų automatizavimo platforma, palaikančia MQTT.
Kodėl verta naudoti TeslaMate Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.