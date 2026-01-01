Iki 69 % nuolaida TeslaMate

Įdiek TeslaMate vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinamas duomenų registratorius tavo Tesla automobiliui, kuris įrašo kiekvieną važiavimą, įkrovimą ir kelionės statistiką su gražiais Grafana prietaisų skydeliais.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek TeslaMate vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su TeslaMate

„TeslaMate“ yra atvirojo kodo duomenų registratorius, skirtas „Tesla“ savininkams, kuris jungiasi prie „Tesla“ API, nuolat renka tavo automobilio telemetrijos duomenis ir saugo kiekvieną kelionę, įkrovimą, programinės įrangos atnaujinimą bei prastovos įvykį „PostgreSQL“ duomenų bazėje. Sukurtas naudojant švarią „Phoenix“ žiniatinklio programą ir specialų „Grafana“ egzempliorių su dviem dešimtimis iš anksto sukurtų prietaisų skydelių, jis suteikia tau istorinę įžvalgą apie efektyvumą, baterijos degradaciją, įkrovimo išlaidas ir vairavimo įpročius, kurių „Tesla“ programėlė neatskleidžia.

Savarankiškas „TeslaMate“ talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko kiekvieno nuvažiuoto kilometro duomenis privačius – jokia trečiųjų šalių analizės paslauga negauna tavo kelionių vietų, įkrovimo istorijos ar pabudimo modelių. Pridėti „PostgreSQL“, „Grafana“ ir „MQTT“ brokeris veikia visiškai tavo VPS serveryje, o tu prisijungi prie „TeslaMate“ vieną kartą su savo „Tesla“ paskyra, kad pradėtum rinkti duomenis.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės TeslaMate savybės

Vairavimo ir įkrovimo registravimas

Nuolatinis stebėjimas fiksuoja kiekvieną kelionę, įkrovimo sesiją, programinės įrangos atnaujinimą ir parkavimo įvykį su tiksliu pradžios ir pabaigos laiku bei vietomis.

Iš anksto sukurti Grafana prietaisų skydeliai

Dvi dešimtys prietaisų skydelių iš karto vizualizuoja efektyvumą, nuvažiuojamą atstumą, įkrovimo išlaidas, padangų nusidėvėjimą ir akumuliatoriaus degradaciją – nereikia jokios Grafana sąrankos.

Kelionės ir adresų nustatymas

Atvirkštinis geokodavimas neapdorotas GPS koordinates paverčia pavadintais adresais, kad kelionių istorijoje būtų rodomi tikri vietovių pavadinimai, o ne koordinatės.

Baterijos būklės stebėjimas

Ilgalaikės baterijos nusidėvėjimo grafikai ir prognozuojamas talpos praradimas padeda tau priimti pagrįstus sprendimus dėl pakeitimo ar garantinių pretenzijų.

Įkrovimo išlaidų ataskaitos

Konfigūruokite tarifus pagal vietą, kad apskaičiuotumėte tikslias įkrovimo išlaidas už sesiją, mėnesio sąskaitos sąmatas ir sutaupytas lėšas, palyginti su benzinu.

MQTT integracija

Automobilio būsena realiuoju laiku, transliuojama per MQTT, integruojasi su „Home Assistant“, „openHAB“ ar bet kuria namų automatizavimo platforma, palaikančia MQTT.

Kodėl verta naudoti TeslaMate Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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