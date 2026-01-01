Iki 69 % nuolaida Grafana Pyroscope

Įdiek Grafana Pyroscope vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo nuolatinio profiliavimo posistemė, kuri padeda derinti CPU, atminties ir vėlavimo problemas iki vienos kodo eilutės.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Grafana Pyroscope vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Grafana Pyroscope

69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Grafana Pyroscope

„Grafana Pyroscope“ yra atvirojo kodo nuolatinio profiliavimo duomenų bazė, sukurta profiliavimo duomenims saugoti ir užklausoms vykdyti iš gamybinių programų dideliu mastu. Skirtingai nuo vienkartinių profiliuoklių, kuriuos paleidžiate incidentų metu, „Pyroscope“ nuolat renka profilius iš Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF ir „OpenTelemetry“ šaltinių, kad galėtumėte palyginti liepsnų grafikus tarp diegimų, regionų ar pagal bet kokią pasirinktinę žymę.

Savo VPS serveryje talpinant „Pyroscope“, jautrūs profilio duomenys (dažnai apimantys funkcijų pavadinimus, failų kelius ir kodo iškvietimų sekas) lieka nepasiekiami trečiųjų šalių paslaugoms ir leidžia jums konfigūruoti duomenų saugojimo trukmę bei talpą, kad atitiktų jūsų darbo krūvį. Pridėtasis vieno dvejetainio failo režimas paleidžia platintojo, įvesties, užklausų ir kompaktoriaus komponentus viename konteineryje su vietine failų sistemos saugykla – nereikia „Kubernetes“, objektų saugyklos ar išorinių priklausomybių.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Grafana Pyroscope savybės

Nuolatinis profiliavimas

Surink profilius iš veikiančių paslaugų visą parą, užuot laukus incidento, kad galėtum palyginti bet kuriuos du laiko momentus liepsnos grafike.

Kelių kalbų palaikymas

Vietiniai SDK, skirti Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust ir .NET, be to, „Grafana Alloy“ automatinis instrumentavimas ir eBPF, skirti bet kokio dvejetainio failo nulinio kodo profiliavimui.

Suderinamas su OpenTelemetry

Priimkite profilius naudodami OpenTelemetry protokolą ir susiekite juos su esamais sekimo duomenimis, metrikomis ir žurnalais, nekeisdami savo surinkėjo konvejerio.

Liepsnų grafiko palyginimai

Palygink du liepsnos grafikus vienas šalia kito, kad iš karto pamatytum, kurios funkcijos pablogėjo po diegimo, prastai prisitaikė prie apkrovos arba pagerėjo po pataisymo.

Filtravimas pagal žymas

Suskirstyk profilius pagal bet kokią etiketę – paslaugą, regioną, versiją, nuomininką ar pasirinktinį matmenį – kad išskirtum tikslų darbo krūvį, sukeliantį našumo sumažėjimą.

Viena dvejetainė talpa

Pagal numatytuosius nustatymus veikia kaip vienas konteineris su vietine failų sistemos saugykla, su pasirenkamais S3, GCS ir Azure galiniais serveriais, kai išaugsi vieną mazgą.

Kodėl verta naudoti Grafana Pyroscope Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

Noel
Noel

Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.

Omkar
Omkar

Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.

Sylvain
Sylvain

Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.

Martin K
Martin K

Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.

30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

Pradėti

Atrask daugiau programų diegimui

Uptime Kuma

Uptime Kuma

„Uptime Kuma“ yra gražus, savo serveryje talpinamas stebėjimo įrankis

Rinktis
Alerta

Alerta

Atvirojo kodo įspėjimų valdymo platforma stebėjimo įspėjimų konsolidavimui

Rinktis
Apache Druid

Apache Druid

Realaus laiko analizės duomenų bazė, skirta itin greitoms OLAP užklausoms srautiniams įvykių duomenims.

Rinktis
Žiūrėti visas programėles

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.