Įdiek Grafana Pyroscope vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo nuolatinio profiliavimo posistemė, kuri padeda derinti CPU, atminties ir vėlavimo problemas iki vienos kodo eilutės.
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Ką gali kurti su Grafana Pyroscope
„Grafana Pyroscope“ yra atvirojo kodo nuolatinio profiliavimo duomenų bazė, sukurta profiliavimo duomenims saugoti ir užklausoms vykdyti iš gamybinių programų dideliu mastu. Skirtingai nuo vienkartinių profiliuoklių, kuriuos paleidžiate incidentų metu, „Pyroscope“ nuolat renka profilius iš Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF ir „OpenTelemetry“ šaltinių, kad galėtumėte palyginti liepsnų grafikus tarp diegimų, regionų ar pagal bet kokią pasirinktinę žymę.
Savo VPS serveryje talpinant „Pyroscope“, jautrūs profilio duomenys (dažnai apimantys funkcijų pavadinimus, failų kelius ir kodo iškvietimų sekas) lieka nepasiekiami trečiųjų šalių paslaugoms ir leidžia jums konfigūruoti duomenų saugojimo trukmę bei talpą, kad atitiktų jūsų darbo krūvį. Pridėtasis vieno dvejetainio failo režimas paleidžia platintojo, įvesties, užklausų ir kompaktoriaus komponentus viename konteineryje su vietine failų sistemos saugykla – nereikia „Kubernetes“, objektų saugyklos ar išorinių priklausomybių.
Pagrindinės Grafana Pyroscope savybės
Nuolatinis profiliavimas
Surink profilius iš veikiančių paslaugų visą parą, užuot laukus incidento, kad galėtum palyginti bet kuriuos du laiko momentus liepsnos grafike.
Kelių kalbų palaikymas
Vietiniai SDK, skirti Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust ir .NET, be to, „Grafana Alloy“ automatinis instrumentavimas ir eBPF, skirti bet kokio dvejetainio failo nulinio kodo profiliavimui.
Suderinamas su OpenTelemetry
Priimkite profilius naudodami OpenTelemetry protokolą ir susiekite juos su esamais sekimo duomenimis, metrikomis ir žurnalais, nekeisdami savo surinkėjo konvejerio.
Liepsnų grafiko palyginimai
Palygink du liepsnos grafikus vienas šalia kito, kad iš karto pamatytum, kurios funkcijos pablogėjo po diegimo, prastai prisitaikė prie apkrovos arba pagerėjo po pataisymo.
Filtravimas pagal žymas
Suskirstyk profilius pagal bet kokią etiketę – paslaugą, regioną, versiją, nuomininką ar pasirinktinį matmenį – kad išskirtum tikslų darbo krūvį, sukeliantį našumo sumažėjimą.
Viena dvejetainė talpa
Pagal numatytuosius nustatymus veikia kaip vienas konteineris su vietine failų sistemos saugykla, su pasirenkamais S3, GCS ir Azure galiniais serveriais, kai išaugsi vieną mazgą.
Kodėl verta naudoti Grafana Pyroscope Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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