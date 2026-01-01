Įdiek OpenVPN Access Server vienu spustelėjimu.
Įmonės lygio SSL VPN serveris su žiniatinklio administravimo konsole, savitarnos klientų portalu ir palaikymu visoms pagrindinėms platformoms.
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Ką gali kurti su OpenVPN Access Server
„OpenVPN Access Server“ yra komercinio lygio VPN sprendimas, sukurtas remiantis patikrintu atvirojo kodo „OpenVPN“ protokolu. Jis papildo galinga žiniatinklio administravimo sąsaja, automatizuota kliento konfigūracija ir daugiapakope autentifikacija, kad saugaus VPN diegimas būtų prieinamas bet kuriai organizacijai. Dvi nemokamos vienu metu veikiančios jungtys yra pridedamos iš karto, o licencijavimas galimas didesnėms komandoms.
Savarankiškai hostinant „Access Server“ savo VPS, gauni dedikuotą statinį IP adresą, visą šifravimo raktų ir prieigos politikų kontrolę ir jokios bendros infrastruktūros su kitomis organizacijomis. Skirtingai nei hostingo VPN paslaugos, tavo srautas niekada nepraeina per trečiąją šalį – todėl tai yra tinkamas pasirinkimas įmonėms, turinčioms griežtus saugumo ar atitikties reikalavimus.
Pagrindinės OpenVPN Access Server savybės
Žiniatinklio administratoriaus konsolė
Konfigūruok naudotojus, autentifikavimą, tinklą ir išplėstinius VPN nustatymus naudodamas išsamią naršyklės sąsają, neliesdamas komandų eilutės.
Vieno paspaudimo kliento atsisiuntimai
Savitarnos klientų portalas leidžia vartotojams atsisiųsti iš anksto sukonfigūruotus VPN klientus, skirtus Windows, macOS, Linux, iOS ir Android, vienu paspaudimu.
Lankstus autentifikavimas
Palaiko vietines paskyras, LDAP, RADIUS, SAML ir PAM, todėl „Access Server“ integruojasi su tavo esama tapatybės infrastruktūra be dubliuoto vartotojų valdymo.
Detali prieigos kontrolė
Vartotojo ir grupės tinklo taisyklės leidžia tau apriboti, kokius išteklius kiekvienas vartotojas gali pasiekti, užtikrinant mažiausių privilegijų prieigą visame tavo tinkle.
Padalintas tuneliavimas
Nukreipkite tik konkretų srautą per VPN, o kitam srautui leiskite tiesiogiai naudotis vietiniu ryšiu, subalansuodami saugumą ir našumą nuotoliniams darbuotojams.
Kodėl verta naudoti OpenVPN Access Server Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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