Įdiek Mathesar vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo skaičiuoklės stiliaus sąsaja, skirta naršyti ir redaguoti PostgreSQL duomenų bazes, nerašant SQL.
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Ką gali kurti su Mathesar
„Mathesar“ yra atvirojo kodo žiniatinklio programa, kuri bet kuriai „PostgreSQL“ duomenų bazei suteikia skaičiuoklės stiliaus sąsają. Užuot pakeitusi jūsų duomenų bazę, ji jungiasi tiesiogiai, naudodama vietinius „PostgreSQL“ vaidmenis ir leidimus, todėl kiekvienas vartotojas mato tik tuos duomenis, kuriuos jam leidžiama pasiekti – nereikia atskiro tapatybės sluoksnio.
Savarankiškai talpinant „Mathesar“, jūsų duomenys lieka jūsų kontrolėje, o netechniniams komandos nariams suteikiama galimybė užklausinėti, filtruoti ir redaguoti įrašus naudojant pažįstamą tinklelio sąsają. Kūrėjai išlaiko visišką prieigą prie pagrindinės „Postgres“ schemos, o tai reiškia, kad „Mathesar“ veikia kartu su jūsų turimais įrankiais, o ne juos pakeičia.
Pagrindinės Mathesar savybės
Skaičiuoklės stiliaus redagavimas
Naršykite, filtruokite, rūšiuokite ir redaguokite eilutes bet kurioje lentelėje naudodami pažįstamą tinklelį – nereikia SQL ar duomenų bazės kliento.
Vizualinis užklausų konstruktorius
Kurkite užklausas naudodami sujungimus, agregavimus ir filtrus per intuityvią sąsają, kuri sinchronizuojama su jūsų Postgres schema.
Vietinė prieigos kontrolė
„Mathesar“ naudoja tikrus „PostgreSQL“ vaidmenis ir teises, todėl tai, ką vartotojai gali matyti ir redaguoti, visada reguliuoja jūsų duomenų bazės saugumo taisyklės.
CSV importavimas ir eksportavimas
Įkelk CSV arba TSV failus tiesiai į lenteles, arba eksportuok bet kokį rodinį į skaičiuoklę analizei neprisijungus.
Dalijamos duomenų formos
Kurkite paprastas įvesties formas, kurios leidžia bendradarbiams pridėti eilutes į lentelę, neatskleidžiant visos duomenų bazės sąsajos.
Kodėl verta naudoti Mathesar Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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