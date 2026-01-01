Iki 69 % nuolaida Mathesar

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Atvirojo kodo skaičiuoklės stiliaus sąsaja, skirta naršyti ir redaguoti PostgreSQL duomenų bazes, nerašant SQL.

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5,49/mėn.
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Įdiek Mathesar vienu spustelėjimu.

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17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Mathesar

„Mathesar“ yra atvirojo kodo žiniatinklio programa, kuri bet kuriai „PostgreSQL“ duomenų bazei suteikia skaičiuoklės stiliaus sąsają. Užuot pakeitusi jūsų duomenų bazę, ji jungiasi tiesiogiai, naudodama vietinius „PostgreSQL“ vaidmenis ir leidimus, todėl kiekvienas vartotojas mato tik tuos duomenis, kuriuos jam leidžiama pasiekti – nereikia atskiro tapatybės sluoksnio.

Savarankiškai talpinant „Mathesar“, jūsų duomenys lieka jūsų kontrolėje, o netechniniams komandos nariams suteikiama galimybė užklausinėti, filtruoti ir redaguoti įrašus naudojant pažįstamą tinklelio sąsają. Kūrėjai išlaiko visišką prieigą prie pagrindinės „Postgres“ schemos, o tai reiškia, kad „Mathesar“ veikia kartu su jūsų turimais įrankiais, o ne juos pakeičia.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Mathesar savybės

Skaičiuoklės stiliaus redagavimas

Naršykite, filtruokite, rūšiuokite ir redaguokite eilutes bet kurioje lentelėje naudodami pažįstamą tinklelį – nereikia SQL ar duomenų bazės kliento.

Vizualinis užklausų konstruktorius

Kurkite užklausas naudodami sujungimus, agregavimus ir filtrus per intuityvią sąsają, kuri sinchronizuojama su jūsų Postgres schema.

Vietinė prieigos kontrolė

„Mathesar“ naudoja tikrus „PostgreSQL“ vaidmenis ir teises, todėl tai, ką vartotojai gali matyti ir redaguoti, visada reguliuoja jūsų duomenų bazės saugumo taisyklės.

CSV importavimas ir eksportavimas

Įkelk CSV arba TSV failus tiesiai į lenteles, arba eksportuok bet kokį rodinį į skaičiuoklę analizei neprisijungus.

Dalijamos duomenų formos

Kurkite paprastas įvesties formas, kurios leidžia bendradarbiams pridėti eilutes į lentelę, neatskleidžiant visos duomenų bazės sąsajos.

Kodėl verta naudoti Mathesar Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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