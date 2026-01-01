Įdiek Thruk vienu spustelėjimu.
Kelių posistemių stebėjimo žiniatinklio sąsaja, skirta Naemon, Nagios, Icinga ir Shinken, sukurta naudojant Livestatus API.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Thruk
„Thruk“ yra daug funkcijų turinti, nepriklausoma stebėjimo žiniatinklio sąsaja, sukurta naudojant „Livestatus API“. Ji pakeičia senstančią „Nagios CGI“ greita, modernia vartotojo sąsaja ir prideda galimybių, kurių pagrindinis „Nagios“ niekada neturėjo – puslapiuoti milijonų paslaugų rodiniai, mobiliesiems pritaikytos prietaisų skydeliai, verslo procesai, SLA ataskaitos ir galinga REST API.
Savarankiškai talpinant „Thruk“ savo VPS, tau leidžiama sujungti kiekvieną „Naemon“, „Nagios“, „Icinga“ ir „Shinken“ posistemę vienoje sąsajoje. Šis šablonas pateikia „OMD Labs“ distribuciją, todėl tu taip pat gauni paruoštą užklausoms „Naemon“ branduolį, RRD našumo grafikus ir visą „Thruk“ priedų ekosistemą be rankinio kompiliavimo.
Pagrindinės Thruk savybės
Kelių galinių sistemų palaikymas
Užklausti Naemon, Nagios, Icinga ir Shinken instancijas vienu metu ir pateikti jas kaip vieningą būsenos rodinį.
Pridėtas Naemon šerdis
Pateikiama su veikiančia Naemon fonine sistema, RRD našumo grafikais ir Apache, kad žiniatinklio sąsaja turėtų tiesioginius duomenis nuo pirmojo paleidimo.
Verslo procesai
Sugrupuokite šimtus žemo lygio patikrų į logines verslo paslaugas, kurios atskleidžia realų poveikį, o ne nereikalingą serverio triukšmą.
SLA ataskaitos
Galite generuoti pasiekiamumo, sutrikimų ir SLA ataskaitas PDF arba Excel formatu tiesiogiai iš interneto UI, nenaudodami išorinių ataskaitų teikimo įrankių.
REST API
Automatizuok valdymo pultus, prastovas ir patvirtinimus naudojant dokumentuotą REST API, kuri atspindi kiekvieną vartotojo sąsajos (UI) galimybę.
Mobiliesiems pritaikyta vartotojo sąsaja
Adaptyviosios prietaisų skydeliai ir speciali mobilioji tema leidžia operatoriams rūšiuoti incidentus iš telefono ar planšetinio kompiuterio budint.
Kodėl verta naudoti Thruk Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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