Įdiek Pinchflat vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas „YouTube“ medijos tvarkytuvas, kuris automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus iš tavo mėgstamų kanalų ir grojaraščių be jokių rankinių pastangų.
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Ką gali kurti su Pinchflat
„Pinchflat“ yra savarankiškai talpinamas „YouTube“ turinio tvarkytuvas, sukurtas naudojant yt-dlp, kuris automatizuoja vaizdo įrašų atsisiuntimą ir tvarkymą iš kanalų ir grojaraščių. Nustatykite taisyklę vieną kartą – „Pinchflat“ periodiškai tikrina, ar nėra naujo turinio, ir automatiškai jį atsisiunčia, su aukščiausios klasės palaikymu „Plex“, „Jellyfin“ ir „Kodi“ bibliotekoms, kad jūsų medijos centras būtų atnaujintas be jokio rankinio darbo.
Paleidus „Pinchflat“ jūsų VPS serveryje, atsisiuntimai veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, neapkraunant jūsų namų interneto pralaidumo ar kompiuterio. „SponsorBlock“ integracija praleidžia rėmėjų segmentus, RSS srauto generavimas paverčia kanalus tinklalaidžių srautais, o pasirenkamas automatinis ištrynimas automatiškai tvarko saugyklą, kai jūsų biblioteka auga.
Pagrindinės Pinchflat savybės
Automatiniai kanalų atsisiuntimai
Nustatykite taisykles kanalams ar grojaraščiams, ir Pinchflat periodiškai ieško naujų įkėlimų, automatiškai juos atsisiųsdama be jokio rankinio paleidimo.
Medijos centro integracija
Aukščiausios klasės palaikymas Plex, Jellyfin ir Kodi su galinga pavadinimų sistema, kuri tvarko failus tiksliai taip, kaip tikisi jūsų medijos serveris.
SponsorBlock pagalba
Automatiškai praleidžia arba iškerpa reklaminius segmentus, įžangas ir pabaigas iš atsisiųstų vaizdo įrašų, naudodamas bendruomenės surinktus „SponsorBlock“ duomenis.
RSS srauto generavimas
Konvertuoja „YouTube“ kanalus ir grojaraščius į RSS srautus, kad galėtum sekti vaizdo įrašų kūrėjus bet kurioje tinklalaidžių ar srautų skaitymo programėlėje.
Išmanusis talpos valdymas
Konfigūruok automatinį senesnio turinio ištrynimą pagal amžių arba skaičių, kad kontroliuotum disko naudojimą, kai tavo archyvas auga.
Kodėl verta naudoti Pinchflat Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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