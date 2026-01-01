Įdiek DVinyl vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas kolekcijų tvarkytuvas, kuris kataloguoja ir įvertina vinilines plokšteles, kompaktinius diskus, knygas, filmus ir vaizdo žaidimus vienoje bibliotekoje.
Rinkis VPS planą DVinyl
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DVinyl
DVinyl yra atvirojo kodo kolekcijų tvarkyklė, sukurta fizinių laikmenų entuziastams, kurie nori vienos, pritaikomos vietos savo vinilams, kompaktiniams diskams, kasetėms, knygoms, komiksams, „Blu-ray“ diskams, DVD ir vaizdo žaidimams. Ji gauna išsamius metaduomenis ir viršelių iliustracijas iš „Discogs“, „Hardcover“, TMDB ir IGDB, tada įvertina muzikos leidinių rinkos vertę, kad kolekcininkai galėtų stebėti, kiek iš tikrųjų vertos jų lentynos.
Savo DVinyl talpinimas asmeniniame VPS serveryje leidžia jums kontroliuoti visą savo kolekcijos inventorių, vietos žymas ir norų sąrašo duomenis, užuot juos laikant užrakintus trečiosios šalies programėlėje ar skaičiuoklėje. Pridėta „MongoDB“ duomenų bazė užtikrina, kad jūsų katalogas išliktų po atnaujinimų, o privati autentifikavimo sistema leidžia naršyti vienam arba dalytis tik skaitymo peržiūra su draugais.
Pagrindinės DVinyl savybės
Įvairių formatų biblioteka
Kataloguok vinilines plokšteles, CD, kasetes, knygas, komiksus, Blu-ray, DVD ir vaizdo žaidimus vienoje bendroje kolekcijoje, užuot naudojęs atskiras programėles.
Discogs rinkos vertinimas
Gauk realiuoju laiku žemiausius, vidutinius ir aukščiausius rinkos įvertinimus iš Discogs, kad visada žinotum, kiek verta tavo muzikos kolekcija antrinėje rinkoje.
Discogs importavimas vienu spustelėjimu
Importuok visą esamą Discogs kolekciją vienu paspaudimu arba pridėk naujų elementų pagal leidimo ID, neįvedant iš naujo atlikėjo, leidyklos ar kūrinio duomenų.
Pritaikomas valdymo skydelis
Susikurk savo pagrindinį vaizdą su moduliniais statistikos valdikliais, konfigūruojamomis naršymo nuorodomis ir pagal kategorijas pritaikytomis vizualinėmis temomis, kurios atitinka tavo naršymo būdą.
Fizinis vietos sekimas
Pažymėk kiekvieno daikto vietą – lentynose, sandėlyje ar paskolintą – kad galėtum rasti konkretų įrašą ar knygą, neperkasdamas visos kolekcijos.
Pageidavimų sąrašas ir dalijimasis
Sekite būsimus radinius skirtame norų sąraše ir parodykite savo katalogą naudodami integruotą autentifikavimą privačiam naršymui arba tik skaitymo bendrinimui.
Kodėl verta naudoti DVinyl Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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