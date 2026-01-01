Įdiek TaskTrove vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama asmeninių užduočių tvarkyklė su natūralios kalbos analizavimu, pasikartojančiomis užduotimis ir Kanban bei kalendoriaus rodiniais.
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Ką gali kurti su TaskTrove
„TaskTrove“ yra lengva, savarankiškai talpinama užduočių valdymo programa, kuri visus duomenis saugo kaip paprastus JSON failus – nereikia jokios duomenų bazės. Ji analizuoja natūralios kalbos įvestį datoms ir laikui, palaiko neribotą skaičių subužduočių ir pasikartojančių užduočių šablonus ir organizuoja darbą į projektus su spalvomis pažymėtomis etiketėmis. Keli rodiniai – sąrašas, Kanban lenta ir kalendorius – leidžia dirbti su užduotimis bet kokiu išdėstymu, kuris tinka konkrečiai akimirkai.
Skirtingai nuo debesies užduočių programų, kurios sinchronizuoja duomenis per trečiųjų šalių serverius, „TaskTrove“ veikia visiškai jūsų pačių VPS serveryje be sekimo, be naudojimo analizės ir be išorinių API priklausomybių. Užduočių duomenys saugomi kaip skaitomi JSON failai, kuriuos galima kurti atsargines kopijas, perkelti arba peržiūrėti bet kokiu teksto redaktoriumi.
Pagrindinės TaskTrove savybės
Natūralios kalbos sintaksinė analizė
Įveskite „rytoj 14 val.“ arba „kiekvieną penktadienį“, norėdami nustatyti terminus ir pasikartojančius tvarkaraščius, nepaliesdami datos parinkiklio.
Kanban ir kalendoriaus rodiniai
Perjunkite tarp sąrašo, Kanban lentos ir kalendoriaus išdėstymų, kad dirbtum su savo užduotimis tokiu rodiniu, kuris geriausiai atitinka tavo dabartinį dėmesį.
Periodinių užduočių šablonai
Nustatyk kasdienes, savaitines, mėnesines arba visiškai individualius pasikartojimo nustatymus, kad įprastos užduotys persiplanuotų automatiškai, nereikalaujant rankinio įvedimo.
Projekto organizavimas
Grupuokite užduotis į projektus su skiltimis, spalvomis pažymėtomis etiketėmis ir neribotu skaičiumi subužduočių, kad sudėtingas darbas būtų struktūrizuotas ir lengvai naršomas.
Failų saugykla
Visos užduotys saugomos kaip paprasti JSON failai – jas lengva sukurti atsargines kopijas, perkelti į kitą egzempliorių arba skaityti tiesiogiai be duomenų bazės įrankio.
Kodėl verta naudoti TaskTrove Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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