Įdiek Twingate konektorių vienu spustelėjimu.
Nulinio pasitikėjimo tinklo prieigos jungtis, užtikrinanti saugią prieigą prie privačių išteklių, neatskleidžiant prievadų ir nereikalaujant valdyti VPN.
Rinkis VPS planą Twingate Connector
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Twingate Connector
„Twingate Connector“ yra vietoje diegiamas „Twingate“ nulinio pasitikėjimo tinklo prieigos (ZTNA) platformos komponentas. Jis veikia tavo VPS serveryje ir sukuria tik išeinančius šifruotus tunelius į „Twingate“ debesies relę – nereikia jokių įeinančių ugniasienės taisyklių, atvirų prievadų ir VPN kliento konfigūracijos tavo komandai.
Patiems diegiant jungtį VPS serveryje, ji atsiduria arti tavo privačių išteklių, leidžiant valdyti prieigą pagal tapatybę išteklių lygmeniu. Tik autentifikuoti ir autorizuoti vartotojai, naudojantys patvirtintus įrenginius, gali pasiekti apsaugotas paslaugas, pakeisdami tradicinį VPN išplitimą prieigos politikomis kiekvienai programai.
Pagrindinės Twingate Connector savybės
Nėra atvirų įeinančių prievadų
Jungtis naudoja tik išeinančius ryšius, todėl tavo VPS niekada nereikia įeinančių ugniasienės taisyklių, kurios atskleistų tavo tinklo perimetrą.
Tapatybe pagrįsta prieiga
Prieigos sprendimai įgyvendinami kiekvienam ištekliui ir kiekvienam vartotojui, pakeičiant plačią tinklo lygio VPN prieigą detaliomis taisyklėmis.
Įrenginio pasitikėjimas
Reikalauti įrenginių būklės patikrų prieš suteikiant prieigą, užtikrinant, kad tik valdomi ir reikalavimus atitinkantys įrenginiai galėtų pasiekti apsaugotus išteklius.
Paprastas diegimas
Įdiekite per kelias minutes naudodami tik tinklo pavadinimą ir prieigos raktą – jokios sudėtingos VPN serverio konfigūracijos ar PKI valdymo.
Kodėl verta naudoti Twingate Connector Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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