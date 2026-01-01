Įdiek Para vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo galinės sistemos karkasas, teikiantis JSON REST API objektų išsaugojimui, viso teksto paieškai ir kelių nuomininkų palaikymui.
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Ką gali kurti su Para
Para yra keičiamo dydžio, atvirojo kodo užpakalinės dalies (backend) sistema, kuri tvarko objektų išsaugojimą, viso teksto paiešką, talpyklos (caching) valdymą ir autentifikavimą, kad kūrėjai galėtų sutelkti dėmesį į savo programos kūrimą, o ne į jos infrastruktūrą. Ji viską pateikia per švarią JSON REST API sąsają, apsaugotą JWT žetonais arba AWS Signature V4, paruoštą aptarnauti bet kokią sąsają (frontend), mobiliąją programėlę ar paslaugą.
Numatytoji sąranka veikia visiškai autonomiškai su integruota H2 duomenų baze ir Lucene paieškos sistema – nereikia jokios išorinės duomenų bazės. Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau privačią užpakalinės dalies API be mokesčių už užklausas, su visiška duomenų kontrole ir palaikymu papildiniams, kurie leidžia pakeisti PostgreSQL, MySQL, MongoDB ar Elasticsearch, kai tavo poreikiai auga.
Pagrindinės Para savybės
JSON objekto išsaugojimas
Galite saugoti, gauti ir užklausti bet kokį objektą naudodami švarią REST API sąsają, kurią palaiko prijungiamas duomenų bazės sluoksnis, suderinamas su H2, PostgreSQL, MySQL ir MongoDB.
Integruota paieška
„Lucene“ pagrindu veikianti visatekstė paieška veikia iškart, nereikalaujant jokios papildomos konfigūracijos, leidžianti akimirksniu ieškoti visuose saugomuose objektuose.
Daugiaklientė architektūra
Integruotas daugiavartotojiškumas leidžia atskirti duomenis pagal programą – kiekviena programa gauna savo lentelę, paieškos indeksą ir talpyklos vardų sritį.
JWT Autentifikavimas
Autentifikuoti API užklausas naudojant JWT žetonus arba AWS Signature V4, su integruotu naudotojų valdymu ir socialinio prisijungimo palaikymu.
Įskiepių ekosistema
Pakeisk numatytąsias H2 ir Lucene posistemes į PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB arba Hazelcast, naudodamas oficialius papildinius, kai tavo poreikiai auga.
Kodėl verta naudoti Para Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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