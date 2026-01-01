Iki 69 % nuolaida EmbyStat

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Statistikos ir analizės valdymo skydelis, skirtas Emby ir Jellyfin medijos serveriams, su išsamiomis bibliotekos įžvalgomis ir peržiūros ataskaitomis.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek EmbyStat vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su EmbyStat

EmbyStat – analizės ir statistikos programa, skirta Emby ir Jellyfin medijos serveriams. Ji tiesiogiai jungiasi prie tavo medijos serverio API, kad rinktų duomenis apie tavo biblioteką, žiūrėjimo įpročius ir serverio našumą, pateikdama informaciją per vizualius valdymo skydelius ir išsamias ataskaitas.

Įdiegus EmbyStat VPS serveryje, užtikrinamas nuolatinis duomenų rinkimas fone ir visada pasiekiama analizė, nesunaudojant tavo medijos serverio išteklių. Nuolatinė saugykla išsaugo istorinę statistiką ilgalaikei tendencijų analizei, o suplanuotas duomenų rinkimas užtikrina, kad ataskaitos būtų nuolat atnaujinamos be rankinio įsikišimo.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės EmbyStat savybės

Bibliotekos statistika

Išsamios tavo filmų ir TV serialų bibliotekos analizės pagal žanrą, kokybę, kalbą ir įvertinimą suteikia išsamų vaizdą apie tavo medijos kolekciją.

Peržiūrėti analitiką

Stebėkite žiūrėjimo istoriją ir peržiūrų įpročius kiekvienam vartotojui, atskleidžiant, koks turinys yra žiūrimas, peržiūrimas pakartotinai arba paliekamas nebaigtas.

Dublikatų aptikimas

Nustato pasikartojančius failus visoje tavo bibliotekoje, padeda atlaisvinti vietą diske ir palaikyti tvarkingą, gerai organizuotą kolekciją.

Serverio būklės stebėjimas

Stebi serverio našumo rodiklius ir naudotojų aktyvumą, kad padėtų nustatyti kliūtis ir užtikrintų sklandžią transliacijos patirtį.

Interaktyvios diagramos

Vizualiniai prietaisų skydeliai su diagramomis ir grafikais leidžia lengvai analizuoti tendencijas ir akimirksniu dalytis bibliotekos įžvalgomis.

Kodėl verta naudoti EmbyStat Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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