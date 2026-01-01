Įdiek EmbyStat vienu spustelėjimu.
Statistikos ir analizės valdymo skydelis, skirtas Emby ir Jellyfin medijos serveriams, su išsamiomis bibliotekos įžvalgomis ir peržiūros ataskaitomis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su EmbyStat
EmbyStat – analizės ir statistikos programa, skirta Emby ir Jellyfin medijos serveriams. Ji tiesiogiai jungiasi prie tavo medijos serverio API, kad rinktų duomenis apie tavo biblioteką, žiūrėjimo įpročius ir serverio našumą, pateikdama informaciją per vizualius valdymo skydelius ir išsamias ataskaitas.
Įdiegus EmbyStat VPS serveryje, užtikrinamas nuolatinis duomenų rinkimas fone ir visada pasiekiama analizė, nesunaudojant tavo medijos serverio išteklių. Nuolatinė saugykla išsaugo istorinę statistiką ilgalaikei tendencijų analizei, o suplanuotas duomenų rinkimas užtikrina, kad ataskaitos būtų nuolat atnaujinamos be rankinio įsikišimo.
Pagrindinės EmbyStat savybės
Bibliotekos statistika
Išsamios tavo filmų ir TV serialų bibliotekos analizės pagal žanrą, kokybę, kalbą ir įvertinimą suteikia išsamų vaizdą apie tavo medijos kolekciją.
Peržiūrėti analitiką
Stebėkite žiūrėjimo istoriją ir peržiūrų įpročius kiekvienam vartotojui, atskleidžiant, koks turinys yra žiūrimas, peržiūrimas pakartotinai arba paliekamas nebaigtas.
Dublikatų aptikimas
Nustato pasikartojančius failus visoje tavo bibliotekoje, padeda atlaisvinti vietą diske ir palaikyti tvarkingą, gerai organizuotą kolekciją.
Serverio būklės stebėjimas
Stebi serverio našumo rodiklius ir naudotojų aktyvumą, kad padėtų nustatyti kliūtis ir užtikrintų sklandžią transliacijos patirtį.
Interaktyvios diagramos
Vizualiniai prietaisų skydeliai su diagramomis ir grafikais leidžia lengvai analizuoti tendencijas ir akimirksniu dalytis bibliotekos įžvalgomis.
Kodėl verta naudoti EmbyStat Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.