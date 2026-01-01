Įdiek FalkorDB vienu spustelėjimu.
Didelio našumo grafų duomenų bazė, sukurta GraphRAG, žinių grafams ir realaus laiko Cypher užklausoms dideliems mastams.
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Ką gali kurti su FalkorDB
FalkorDB yra atvirojo kodo grafų duomenų bazės variklis, sukurtas „Redis“ pagrindu ir skirtas didelio našumo grafų užklausoms, naudojant „OpenCypher“ užklausų kalbą. Jis saugo grafų duomenis tiesiogiai atmintyje, leidžiantis pasiekti mažesnį nei milisekundės naršymo laiką per sudėtingus objektų ryšius – todėl puikiai tinka „GraphRAG“ sistemoms, rekomendacijų varikliams, sukčiavimo aptikimui, tapatybės grafams ir tinklo topologijos analizei.
FalkorDB pateikiamas su integruota naršyklės vartotojo sąsaja (UI) 3000 prievade, leidžiančia tau naršyti grafus, vykdyti „Cypher“ užklausas ir vizualizuoti mazgų bei briaunų ryšius be jokių papildomų įrankių. Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje leidžia visiškai kontroliuoti tavo grafų duomenis, be užklausų apribojimų, be mokesčių už mazgą ir su tiesiogine prieiga tiksliai sureguliuoti našumo nustatymus.
Pagrindinės FalkorDB savybės
OpenCypher užklausų kalba
Rašyk išraiškingas grafų užklausas su OpenCypher, pramonės standartine deklaratyviąja kalba, skirta mazgams, briaunoms ir šablonams naršyti.
Integruota žiniatinklio vartotojo sąsaja
Naršyk grafikus, vykdyk Cypher užklausas ir vizualizuok ryšius tiesiogiai naršyklėje, neįdiegus jokios papildomos kliento įrangos.
Atminties našumas
Grafiko duomenys yra saugomi tiesiogiai atmintyje, užtikrinantys mažesnį nei milisekundės naršymo laiką net ir giliai susietuose, daugiapakopiuose ryšiuose.
GraphRAG Paruošta
Optimizuota paieška papildytoms generavimo sistemoms, kurioms reikalingas tikslus, mažos delsos žinių grafų apdorojimas išvadų teikimo metu.
Suderinamas su Redis protokolu
Palaiko Redis protokolą, todėl bet kuri Redis kliento biblioteka gali prisijungti prie FalkorDB be papildomų tvarkyklių ar pasirinktinių SDK.
Slaptažodžio autentifikavimas
Saugus prisijungimas su Redis lygio slaptažodžio autentifikavimu, apsaugantis savo grafiko duomenis nuo neteisėtų prisijungimų.
Kodėl verta naudoti FalkorDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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