Iki 69 % nuolaida FalkorDB

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Didelio našumo grafų duomenų bazė, sukurta GraphRAG, žinių grafams ir realaus laiko Cypher užklausoms dideliems mastams.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek FalkorDB vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su FalkorDB

FalkorDB yra atvirojo kodo grafų duomenų bazės variklis, sukurtas „Redis“ pagrindu ir skirtas didelio našumo grafų užklausoms, naudojant „OpenCypher“ užklausų kalbą. Jis saugo grafų duomenis tiesiogiai atmintyje, leidžiantis pasiekti mažesnį nei milisekundės naršymo laiką per sudėtingus objektų ryšius – todėl puikiai tinka „GraphRAG“ sistemoms, rekomendacijų varikliams, sukčiavimo aptikimui, tapatybės grafams ir tinklo topologijos analizei.

FalkorDB pateikiamas su integruota naršyklės vartotojo sąsaja (UI) 3000 prievade, leidžiančia tau naršyti grafus, vykdyti „Cypher“ užklausas ir vizualizuoti mazgų bei briaunų ryšius be jokių papildomų įrankių. Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje leidžia visiškai kontroliuoti tavo grafų duomenis, be užklausų apribojimų, be mokesčių už mazgą ir su tiesiogine prieiga tiksliai sureguliuoti našumo nustatymus.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės FalkorDB savybės

OpenCypher užklausų kalba

Rašyk išraiškingas grafų užklausas su OpenCypher, pramonės standartine deklaratyviąja kalba, skirta mazgams, briaunoms ir šablonams naršyti.

Integruota žiniatinklio vartotojo sąsaja

Naršyk grafikus, vykdyk Cypher užklausas ir vizualizuok ryšius tiesiogiai naršyklėje, neįdiegus jokios papildomos kliento įrangos.

Atminties našumas

Grafiko duomenys yra saugomi tiesiogiai atmintyje, užtikrinantys mažesnį nei milisekundės naršymo laiką net ir giliai susietuose, daugiapakopiuose ryšiuose.

GraphRAG Paruošta

Optimizuota paieška papildytoms generavimo sistemoms, kurioms reikalingas tikslus, mažos delsos žinių grafų apdorojimas išvadų teikimo metu.

Suderinamas su Redis protokolu

Palaiko Redis protokolą, todėl bet kuri Redis kliento biblioteka gali prisijungti prie FalkorDB be papildomų tvarkyklių ar pasirinktinių SDK.

Slaptažodžio autentifikavimas

Saugus prisijungimas su Redis lygio slaptažodžio autentifikavimu, apsaugantis savo grafiko duomenis nuo neteisėtų prisijungimų.

Kodėl verta naudoti FalkorDB Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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