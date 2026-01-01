Įdiek Mylar3 vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama komiksų atsisiuntimo programa ir bibliotekos tvarkyklė, kuri automatizuoja naujų numerių sekimą per NZB ir torrent šaltinius.
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Ką gali kurti su Mylar3
Mylar3 yra aktyviai palaikoma „Mylar“ „Python 3“ atšaka – automatizuota komiksų parsisiuntimo ir bibliotekos tvarkyklė, kuri stebi serijas, į eilę įtraukia naujus numerius, kai jie išleidžiami, perduoda atsisiuntimus tavo esamam klientui ir apdoroja gautus CBR/CBZ failus į tvarkingą biblioteką. Ji bendrauja su SABnzbd, NZBGet ir daugybe torrent klientų, įskaitant qBittorrent, Transmission, Deluge ir rTorrent.
Savo VPS serveryje talpinant Mylar3, tavo skaitymo sąrašas, stebėjimo eilė ir atsisiuntimo kliento prisijungimo duomenys lieka tavo infrastruktūroje, o ne SaaS paslaugoje. Kartu su komiksų skaitykle, tokia kaip Komga ar Kavita, įdiegimas tampa asmenine „Plex“ stiliaus komiksų platforma – automatiškai gaunant naujus numerius į biblioteką, kurią mobilieji ir staliniai skaitytojai gali pasiekti iš bet kur.
Pagrindinės Mylar3 savybės
Serialų žiūrėjimo sąrašai
Sekite vykstančias serijas, atskirus numerius, istorijų lankus ir vienkartinius leidinius, kad nauji leidimai būtų automatiškai įtraukti į eilę, kai tik jie pasirodys.
NZB ir torrent klientai
Perduoda atsisiuntimus SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent ir kitiems klientams per jų standartines API.
Indeksuotojo integracijos
Ieškokite Newznab/Torznab indeksuotojuose, viešuosiuose DDL teikėjuose ir konfigūruojamuose RSS kanaluose, norėdami rasti kiekvieną stebimą problemą.
Bibliotekos apdorojimas po
Pervardija, perkelia ir žymi atsisiųstus failus į tvarkingą aplankų struktūrą (CBR/CBZ), tinkamą Komga, Kavita, ComicRack ir kitoms programoms.
ComicVine metaduomenys
Atsiunčia viršelio iliustracijas, leidimo numeraciją ir leidėjo metaduomenis iš ComicVine, kad biblioteka išliktų nuosekli ir gerai sužymėta.
Fono planuoklis
Nuolat atlieka suplanuotus patikrinimus, ieškodamas naujų problemų, trūkstamų duomenų papildymo ir pervadinimo užduočių, kad biblioteka atsinaujintų be rankinio įsikišimo.
Kodėl verta naudoti Mylar3 Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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