Įdiek RAGflow vienu spustelėjimu.
Produkcinio lygio RAG variklis su giliu dokumentų analizavimu, žinių grafų paieška ir kelių LLM palaikymu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su RAGflow
RAGflow yra gamybai paruoštas paieška papildyto generavimo variklis, sukurtas remiantis giliu dokumentų supratimu. Skirtingai nei pagrindinės RAG diegimo sistemos, kurios dokumentus traktuoja kaip paprastą tekstą, RAGflow atlieka išdėstymą atpažįstantį PDF, skaičiuoklių, pristatymų ir paveikslėlių analizavimą, siekiant išsaugoti lentelių, paveikslų ir struktūrizuoto turinio prasmę prieš indeksuojant.
Savarankiškas RAGflow talpinimas savo VPS serveryje užtikrina jūsų dokumentų privatumą ir suteikia jums visišką kontrolę LLM tiekėjams, skaidymo strategijoms ir paieškos srautams. Integruotas žinių grafikas ir GraphRAG posistemės leidžia atlikti kryžminį dokumentų pagrindimą, kurio negali prilygti plokščia vektorinė paieška.
Pagrindinės RAGflow savybės
Gilus dokumentų analizavimas
Išdėstymą atpažįstantis išgavimas apdoroja PDF, Word failus, skaičiuokles ir nuskaitytus vaizdus – išsaugodamas lenteles, paveikslėlius ir struktūrą, kuriuos paprasto teksto analizatoriai sunaikina.
Žinių grafo paieška
Integruotas GraphRAG ir žinių grafiko indeksavimas leidžia tarpdokumentinį samprotavimą ir ryšių užklausas, viršijančias tai, ką palaiko tiesioginė vektorinė paieška.
Daugia-LLM palaikymas
Prisijunk prie OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google ir daugiau nei 20 kitų tiekėjų, nereindeksuodamas savo dokumentų.
Lanksčios skaidymo strategijos
Pasirink iš bendrojo, klausimų ir atsakymų, vadovo, lentelės ir popieriaus skirstymo režimų, kad atitiktų kiekvieno dokumento tipo struktūrą, siekiant optimalaus atgavimo tikslumo.
Daugiavartotojų prieigos valdymas
Vaidmenimis pagrįsti leidimai leidžia komandoms dalytis žinių bazėmis, išlaikant jautrias dokumentų kolekcijas prieinamas tik įgaliotiems vartotojams.
REST API ir SDK
Visas REST API ir oficialus Python SDK leidžia tau integruoti RAGflow į savo programas ir automatizuoti dokumentų įkėlimo procesus.
Kodėl verta naudoti RAGflow Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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