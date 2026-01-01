Įdiek Parseable vienu spustelėjimu.
Didelio našumo stebimumo duomenų ežeras, skirtas žurnalams, metrikoms ir pėdsakams, sukurtas naudojant Rust, Apache Parquet pagrindu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Parseable
Parseable yra atvirojo kodo stebėjimo duomenų ežeras, sukurtas specialiai žurnalams, metrikai ir pėdsakams. Parašytas Rust kalba ir saugantis duomenis Apache Parquet formatu, jis įkelia didelio tūrio telemetrijos duomenis už nedidelę tradicinių žurnalų kaupimo sistemų kainą, išlaikydamas greitą užklausų našumą dėl išmaniojo talpinimo ir stulpelinės saugyklos.
Savo serveryje (VPS) įdiegus Parseable, gauni visą stebėjimo posistemę, kurią visiškai valdai pats: HTTP įkėlimo API, suderinamą su OpenTelemetry, integruotą užklausų variklį su SQL palaikymu, prietaisų skydelius, įspėjimus ir prieigą pagal vaidmenis – visa tai be mokesčių už įkėlimą už GB, pardavėjo priklausomybės ar jautrių žurnalų duomenų siuntimo trečiųjų šalių SaaS paslaugų teikėjams.
Pagrindinės Parseable savybės
Parquet natyvi saugykla
Įkelti įvykiai saugomi kaip stulpeliniai „Apache Parquet“ failai, skirti greitoms analitinėms užklausoms ir žymiam suspaudimui, palyginti su neapdorotu JSON.
OpenTelemetry paruošta
Priimkite žurnalus, metrikas ir pėdsakus per „OpenTelemetry“ protokolą, kad esami rinkikliai ir SDK galėtų siųsti duomenis be kodo pakeitimų.
SQL užklausų variklis
Užklauskite telemetriją naudodami pažįstamą ANSI SQL bet kuriame laiko intervale, su atsaku per mažiau nei sekundę indeksuotuose laukuose ir skaidytuose nuskaitymuose.
Integruoti prietaisų skydeliai
Kurk interaktyvius prietaisų skydelius ir išsaugotas užklausas tiesiogiai „Parseable“ aplinkoje, neprijungdamas atskiro vizualizavimo įrankio.
Pranešimai ir RBAC
Apibrėžkite slenksčiais pagrįstus įspėjimus žurnalų srautuose ir suteikite ribotą prieigą komandoms per prieigos valdymą pagal vaidmenis srautams ir nuomininkams.
Efektyvus klientų išlaikymas
Išmanioji talpykla ir pakopinė saugykla užtikrina, kad naujausi duomenys būtų greitai pasiekiami užklausoms, o senesni skaidiniai lieka suglaudinti diske ilgalaikiam išsaugojimui.
Kodėl verta naudoti Parseable Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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